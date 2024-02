Davide Valsecchi lascia Sky: chi è Vicky Piria che lo sostituirà

Davide Valsecchi per molti anni, insieme a Federica Masolin, è stato il volto della F1 targata Sky Italia sui circuiti di tutto il mondo. L'ex pilota, iridato della GP2 nel 2012, è entrato nelle case degli italiani con il suo modo gioviale e scansonato, divertente e preparato, diventando un personaggio amato a tutto tondo. Adesso, però, è tempo di addio alla tivù satellitare un po' a malincuore, come ha dichiarato lo stesso Valsecchi sui suoi canali social: "Probabilmente qualcuno di voi già lo sa. Non lavorerò più per Sky per la F1 da questa stagione. Peccato! Lavorerò in alcune gare con gli inglesi di F1 TV". Dunque, per "Vals" si chiude una porta, ma si apre un portone per Vicky Piria, colei che sostituirà il monzese a Sky.

Vicky Piria sostituisce Valsecchi a Sky

Vittoria Piria, detta Vicky, è nata a Milano nel 1993 da madre inglese e padre italiano. La telentuosa ragazza ha mostrato fin da piccola una certa attitudine verso i motori, ritagliandosi uno spazio nel motorsport, in qualità di pilota. All'età di otto anni ha iniziato con i kart, facendo l'esordio nel campionato regionale Lombardia Classe 50 Baby. Poi, quando sono scoccati i sedici anni ha cominciato la sua attività guidando in Formula Renault.

Happy Birthday to @VickyPiria, former @WSeriesRacing driver & @Lovecars car reviewer today.



A racer in multiple series from Formula Renault & Formula Abarth, to GP3 & Indy Pro, and more, Vicky competed in 2 W Series seasons and...#HappyBirthday #Italy #f1 #Renault #lovecars pic.twitter.com/DpjRa4rX3u — The Hard Compound (@TheHardCompound) November 11, 2023

La sua carriera, tra alti e bassi, le ha dato molte soddisfazioni. Ha gareggiato con la Prema nella Formula Abarth nel 2011 e ha vissuto l'esperienza della Gp3 con la Trident. Ha corso per la BMW nell'European F3 Open del 2013 e disputato anche 14 gare nella W Series. Mentre nel 2022 è salita sul podio nel campionato italiano di Gran Turismo, per poi acciuffare, in Italia al Mugello, il primo successo con la Porsche.

Un volto televisivo

In parallelo alla sua carriera da pilota, Vicky è diventata anche un personaggio televisivo. Molte le apparizioni sul piccolo schermo. Nel 2021 è entrata a Mediaset dove ha fatto l'opinionista e commentatrice delle gare del Campionato Mondiale di Formula E, oltre a essere stata protagonista di alcuni appuntamenti dell'Extreme E. Ha prestato il volto al programma ‘Drive Up' di Italia 1, mentre adesso è pronta a sbarcare a Sky per un'avventura chiamata Formula 1. In bocca al lupo.