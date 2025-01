Esordio Dacia e Ford. 12 tappe e 7706 km

Ascolta ora 00:00 00:00

Domani scatta la 47ª edizione della Dakar. Con oltre 70 nazioni, l'Olimpiade del Motorsport si dà appuntamento in Arabia Saudita. Da Bisha a Shubaytah, 12 le tappe oltre al prologo, 7.706 i chilometri da percorrere di cui 5.146 di prove speciali. L'edizione 2025 si preannuncia un successo con ben 807 concorrenti e 493 mezzi. In aumento il numero degli azzurri, con l'Italia terza, dietro a Spagna e Francia. Nella gara delle auto grande l'attesa per il debutto di due case blasonate: Dacia e Ford. Dacia con una squadra a tre punte composta da Al-Attiyah, Loeb e Cristina Gutierrez, Ford schiera il Raptor T1+, un 'truck' da corsa costruito per conquistare la Dakar. Per vincere Ford ha scelto Carlo Sainz sr 62 anni, vincitore della scorsa edizione con Audi. A questi si aggiungono Toyota e Mini XRaid. Forte della vittoria 2024 con Ricky Brabec, il team Monster Energy Honda Rally proverà a ripetersi fra le moto. Quanto agli azzurri, tra i nomi da seguire nelle moto Paolo Lucci al debutto con Honda e Tommaso Montanari su Fantic.

Nella Categoria moto senza assistenza, Cesare Zacchetti, Ottavio Missoni, Andrea Winkler, Lorenzo Maestrami e Manuel Lucchese. Nelle auto, occhi puntati su Eugenio Amos che insieme a Paolo Ceci lo scorso anno è stato nella top 10 fino all'ultima tappa.