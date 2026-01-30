F1, bene le Ferrari nell’ultima giornata di test a Barcellona

Ancora presto per parlare ma, se il buongiorno si vede dal mattino, la nuova Ferrari SF-26 potrebbe regalare qualche soddisfazione al popolo delle Rosse. La sessione mattutina dei test ufficiali Fia sul circuito del Montmelò ha visto Charles Leclerc chiudere con il miglior tempo di giornata, fatto registrare dopo un numero importante di giri in pista. Il tempo del monegasco si avvicina molto al record fatto segnare nella giornata di giovedì dalla Mercedes di George Russell ed è sicuramente un segnale del buon lavoro fatto dalla scuderia di Maranello in questa settimana sul circuito spagnolo. Le vetture torneranno in pista nel pomeriggio per l’ultima sessione di prove ufficiali prima di trasferirsi tra una settimana in Bahrain.

Tanti giri, bene Leclerc

La sessione mattutina dell’ultimo giorno di test ufficiali in Spagna è stata caratterizzata da un grande affollamento in pista nonostante condizioni ambientali certamente non ideali. Anche se l’obiettivo delle scuderie non è certo far segnare il tempo migliore ma procedere con i test delle nuove vetture e raccogliere quanti più dati possibile, il riscontro fatto segnare da Charles Leclerc è sicuramente incoraggiante. Il pilota monegasco ha chiuso la sessione mattutina con un buon 1:16.653, tempo che è più lento di circa due decimi di secondo rispetto al record della sessione fatto segnare nella giornata di giovedì da George Russell. Altrettanto positivo il fatto che il ferrarista abbia fatto ben 78 giri in pista, provando varie configurazioni, pneumatici ed assetti in vista della prossima stagione di Formula 1. Sul podio virtuale di questa sessione sono saliti Oscar Piastri, che ha chiuso con quasi 8 decimi di ritardo e la Red Bull di Max Verstappen, ad oltre un secondo e mezzo dal ferrarista. Dopo aver fatto solo quattro giri nella giornata di giovedì, l’Aston Martin di Fernando Alonso è riuscita a fare 49 giri ma ha chiuso con un tempo molto distante da quello di Leclerc, ad oltre 4 secondi.

Leggermente meglio ha fatto Bortoleto con la nuova Audi, che aveva avuto una serie infinita di problemi nelle scorse giornate di test: i 66 giri fatti registrare dal pilota italo-brasiliano sono un grosso passo avanti per la scuderia tedesca ma la distanza dalle squadre top è ancora significativa. La Mercedes, dopo aver impressionato sia in termini di velocità di punta che di affidabilità nelle scorse giornate di test, ha deciso di girare poco e concentrarsi sull’analisi dei dati raccolti finora ma questo potrebbe cambiare nella sessione pomeridiana. La nuova W17 si è rivelata subito competitiva, con Russell e Kimi Antonelli che hanno accumulato 500 giri in pista senza alcun problema né al telaio né alla nuova power unit.

Se il motore Mercedes è sembrato subito performante, sia la Honda che l’Audi hanno avuto finora grossi problemi: l’Aston Martin è stata in grado di girare solo giovedì mentre il motore R26 della casa di Ingolstadt ha avuto una serie di problemi importanti.