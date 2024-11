F1, doppietta McLaren nella sprint race, Leclerc 4°, Sainz 5°. Dalle 19 le qualifiche

Ascolta ora 00:00 00:00

Il sabato della Formula 1 ad Interlagos inizia con una divertente sprint race che vede confermarsi la supremazia della McLaren nei confronti dei rivali. Oscar Piastri e Lando Norris partono bene e riescono a tenere dietro un arrembante Max Verstappen e Charles Leclerc, chiudendo con un eloquente uno-due. La virtual safety car nel finale rischia di scompaginare le carte ma Piastri riesce a tenersi dietro Verstappen, con le Ferrari che si accontentano della quarta e quinta posizione.

Norris guadagna due punti su Max ma potrebbero aumentare, visto che il campione del mondo è investigato per aver violato la distanza minima in regime di safety car: i cinque secondi di squalifica lo farebbero scalare dietro a Leclerc. Si torna in pista alle 19 per le qualifiche della gara di domenica con l’incognita meteo che potrebbe scompaginare le carte.

Duello a tre Norris-Leclerc-Max

Se l’attenzione dei tifosi azzurri è concentrata sul duello tra Ferrari e McLaren, il resto del mondo pensa alla sfida tra Max Verstappen e Lando Norris per il titolo mondiale piloti. I duellanti partono uno dietro l’altro nella sprint race: anche se i punti in palio non sono molti, una vittoria dell’inglese sarebbe fondamentale per mettere pressione al campione in carica. Norris sembra partire meglio di Piastri ma non riesce a scippare la prima posizione al compagno di squadra: Charles Leclerc fa il gioco della McLaren e si tiene dietro Verstappen. Sainz si tiene dietro Russell ma i due ferraristi sono costretti a difendere le proprie posizioni nei primi giri: questo si riflette sui tempi sul giro, con le due McLaren che aprono un po’ di luce nei confronti dei rivali. Una volta attivato il Drs, il campione del mondo attacca più volte il monegasco, che però riesce a difendere il suo terzo posto: Sainz riesce invece a scrollarsi di dosso la Mercedes di Russell, ma ha ancora un secondo e mezzo da recuperare su Verstappen.

Invece di salutare la compagnia come al solito, le McLaren perdono qualche secondo nei confronti di Leclerc, che si avvicina al duo di testa, senza però riuscire ad entrare in zona Drs. Verstappen, però, mette un giro veloce e si incolla agli scarichi della Ferrari: Sainz, invece, è costretto ad accontentarsi della quinta posizione. Norris non è brillante come al solito e viene ripreso sia da Leclerc che da Verstappen, formando un trenino che potrebbe dare spettacolo. Il muretto chiede a Piastri di far rientrare Norris in zona Drs ma il rischio è di doversela battere anche con gli inseguitori. A metà gara è il ferrarista a mettere nel mirino l’inglese, che non riesce a rimanere in scia a Piastri e deve guardarsi le spalle. Al giro 13 un lungo di Leclerc in curva 1 apre la porta all’attacco di Max, che viene però rintuzzato dal monegasco: le McLaren ne approfittano per guadagnare terreno ma la gara rimane comunque apertissima.

A 10 giri dalla fine della sprint race, i quattro di testa rimangono in meno di due secondi mentre Sergio Perez è riuscito a risalire in nona posizione, confermando i passi avanti della Red Bull qui ad Interlagos. Con Verstappen negli scarichi, Leclerc perde terreno sul duo di testa, che a questo punto pensa solo ad arrivare al traguardo. Alla fine, l’ennesimo errore in curva 1 costa la terza posizione al monegasco, che viene infilato dal campione del mondo: gli ultimi sei giri vivono della complicata rincorsa della Red Bull nei confronti delle McLaren, che tengono il ritmo alto. Alla fine lo scambio di posizione arriva a due giri dalla fine ma Verstappen si avvicina tantissimo: a salvare Piastri arriva la virtual safety car per la posizione pericolosa della Haas di Hulkenberg.

Si torna a correre circa mezzo giro prima della bandiera a scacchi: Max prova un paio di volte l’attacco mail colpo. Vince quindi Norris e recupera tre punti nei confronti di Max Verstappen: Ferrari in quarta e quinta posizione.