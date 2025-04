F1, in Giappone Verstappen si prende la pole

Ascolta ora 00:00 00:00

Sull'asfalto di Suzuka Max Verstappen (Red Bull) ha conquistato la pole del GP del Giappone, terza prova del mondiale di Formula 1. Al suo fianco partirà in prima fila la McLaren di Lando Norris. Delusione per le Ferrari: quarto Leclerc, ottavo Hamilton. Dopo il Q3 vinto dall'olandese al fotofinish beffando le due McLaren di Norris e Piastri, arriva la quarta pole consecutiva per il pilota della RedBull.

Amarezza in casa Ferrari

Non brilla Charles Leclerc, quarto e subito alle spalle dei tre imprendibili, e lo stesso si può dire per Lewis Hamilton, ottavo, lontanissimo dalle posizioni che contano. "Siamo mancati un po' nel 1° settore. Sono deluso dal risultato ma non tanto sorpreso, ci aspettavamo una McLaren e un Verstappen che andassero molto forti. Sapevamo di non poter fare un miracolo", spiega il ferrarista, aggiungendo che "venerdì abbiamo fatto un grande step in avanti per massimizzare questa macchina, a volte serve di più imparare che fare il risultato. Penso che mi aiuterà anche per la gara e spero di poter tornare davanti. Abbiamo ottenuto il massimo".

Prosegue invece l’apprendistato con "una nuova cultura di lavoro" da parte del pilota inglese: "Sto facendo un percorso, ogni weekend lavoriamo tanto per migliorare. Bello vedere Charles vicino ai primi, dal mio lato non ho estratto tutto il potenziale della macchina", le parole di Hamilton, che non nasconde i suoi auspici in vista del gp: "Abbiamo scelto due assetti diversi, il suo è andato meglio sul giro secco, spero che il mio vada meglio in gara". Predica calma e dispensa ottimismo il team principal Fred Vasseur: "Non abbiamo messo tutto insieme nel Q3 - precisa - il potenziale però sta migliorando e dobbiamo spingere nella giusta direzione. Abbiamo comunque fatto un passo in avanti, siamo a un paio di decimi dalla McLaren, pur non essendo soddisfatti di un quarto posto. In gara molto dipenderà dal meteo, saranno diversi vento e temperature, con il rischio pioggia. Lewis è mancato un pò nel Q3, prima era stato in lotta. Domani spingeremo a tutta".

Le urla di Verstappen

Alla vigilia in pochi lo davano per favorito, invece Verstappen si è confermato il più veloce anche a Suzuka. Le urla via radio ai box mostrano che anche l’olandese era sorpreso di se stesso al termine di un giro perfetto: "Abbiamo provato tutto quello che potevamo per ottenere il miglior bilanciamento possibile, abbiamo fatto la differenza nei dettagli. Nell’ultimo giro ho spinto a tutta ed è stato davvero folle, con il nuovo asfalto la pista ti dà ancora più grip. È un grande momento prendere la pole qui, vedremo domani, potrebbe anche piovere, vedremo cosa succederà". Beffati prima Piastri e Norris che però rilanciano in vista della gara: "Domani sarà una gara entusiasmante, vogliamo ovviamente cercare di superare Max", dice quest’ultimo. "Domani penso sia tutto in gioco. C’è ancora del margine", rilancia Piastri. Decisiva potrebbe anche essere la pioggia, con le McLaren che quasi la auspicano: "Non mi dispiacerebbe", conclude l’australiano.

La griglia di partenza

1ª fila: Max Verstappen (Ola/Red Bull) Lando Norris (Gbr/McLaren-Mercedes)

2ª fila: Oscar Piastri (Aus/McLaren-Mercedes) Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

3ª fila: George Russell (Gbr/Mercedes) Andrea Kimi Antonelli (Ita/Mercedes)

4ª fila: Isack Hadjar (Fra/Racing Bulls-Red Bull) Lewis Hamilton (Gbr/Ferrari)

5ª fila: Alexander Albon (Tha/Williams-Mercedes) Oliver Bearman (Gbr/Haas-Ferrari)

6ª fila: Pierre Gasly (Fra/Alpine-Renault) Fernando Alonso (Spa/Aston Martin Mercedes)

7ª fila: Liam Lawson (Nzl/Racing Bulls-Red Bull) Yuki Tsunoda (Jpn/Red Bull)

8ª fila: * Carlos Sainz (Spa/Williams-Mercedes) Nico Hulkenberg (Ger/Sauber-Ferrari)

9ª fila: Gabriel Bortoleto (Bra/Sauber-Ferrari) Esteban Ocon

(Fra/Haas-Ferrari)10ª fila: Jack Doohan (Aus/Alpine-Renault) Lance Stroll (Can/Aston Martin-Mercedes)* Sainz, 12° in qualifica, ha ricevuto una penalità di tre posizioni in griglia per aver ostacolato Lewis Hamilton durante la Q2.