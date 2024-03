F1, GP Australia: capolavoro Ferrari, è doppietta. Vince Sainz, Leclerc secondo

La Ferrari stupisce e convince, con un grande Carlos Sainz che trionfa all'Albert Park di Melbourne. Pronostici sovvertiti e grande giogia per il Cavallino Rampante, che festeggia anche con Charles Leclerc che termina secondo sotto alla bandiera a scacchi. Il grande rivale, Max Verstappen, prima soffre per un problema ai freni, poi si ritira lasciando campo libero. Il ritiro di una Red Bull che non capitava da due anni è già di per sé una notizia. Terzo Lando Norris su Mclaren. Sul finale paura per George Russell che a curva 8 incappa in un brutto incidente che congela le posizioni fino al termine della corsa, grazie all'intervento della Virtual Safety Car. Intanto, in tutto il mondo il popolo può impazzare la festa, vera e autentica, perché una doppietta non si vedeva dalla gara d'esordio del 2022, in Bahrein. All'epoca le posizioni erano invertite, con Leclerc prima di Sainz. Una vita fa.

Si intuisce fin dalle prime battute che non sarà una corsa come le altre. La Red Bull RB20 di Verstappen, dopo essere partita dalla pole position e aver tenuto dietro l'arrembante Sainz, comincia a dare segni di squilibrio. I guai arrivano dall'impianto frenante. Nella testa di Sainz, al rientro dopo l'intervento per la rimozione dell'appendice, è l'occasione della vita.

Dopo quattro giri, il madrileno prende coraggio e supera il campione in carica, fuggendo in solitaria al comando della gara.