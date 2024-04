F1 GP Giappone: FP2 segnate dalla pioggia, mentre Verstappen davanti nelle FP1

Dopo la grande vittoria di Carlos Sainz in Australia, due settimane fa, la Formula 1 sbarca sullo storico circuito di Suzuka, uno dei più riconoscibili dell'intero calendario. Una pista tecnica, fatta di sali e scendi, molto suggestiva e che piace, in particolar modo, ai piloti. Nella mattinata di giovedì si sono tenute le prove libere di un GP del Giappone che promette di essere interessante e imprevedibile. Dopo il ritiro di Melbourne, Max Verstappen vuole tornare davanti a tutti, mentre la Ferrari ci ha preso gusto a inseguire la vittoria. Occhio, invece, alle Mclaren molto veloci su questo tracciato, mentre alla Mercedes è stato richiesto un segno di vita.

FP1, Max Verstappen torna davanti

Il re è tornato. Max Verstappen è stato il più veloce nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone davanti al compagno di box in Red Bull, Sergio Perez. Il messicano, però, ha montato una power unit nuova. La Ferrari, vincente in Australia, insegue da vicino proprio con Carlos Sainz che ha firmato il terzo tempo. Lo spagnolo ha registrato un ritardo di appena 213 millesimi, 26 nel primo settore.

La notizia stimolante per i tifosi della Rossa, è che la SF-24 è stata la vettura migliore nel mini long-run di fine turno: Sainz ha girato con la gomma soft ed è stato l’unico a non andare giù coi tempi, mentre Leclerc è stato più veloce di Verstappen a parità di gomma dura. Le Mercedes, in difficoltà, sono state veloci sul giro singolo, mentre sul passo gara hanno evidenziato qualche lacuna in termini di performance. Infine le McLaren, come da previsione, hanno impressionato. Qui, lo scorso anno sono andate a podio e in questo 2024 non hanno intenzione di ottenere di meno.

Questi i tempi:

Verstappen (Red Bull) 1'30"056 ​ Perez (Red Bull) 1'30"237 ​ Sainz (Ferrari) 1'30"269 ​ Russell (Mercedes) 1'30"530 ​ Hamilton (Mercedes) 1'30"543 ​ Leclerc (Ferrari) 1'30"558 ​ Alonso (Aston Martin) 1'30"599 ​ Piastri (McLaren) 1'31"165 ​ Tsunoda (Racing Bulls) 1'31"230 ​ Norris (McLaren) 1'31"240 ​ Ocon (Alpine) 1'31"935 ​ Albon (Williams) 1'31"943 ​ Hulkenberg (Haas) 1'31"958 ​ Bottas (Sauber) 1'32"054 ​ Stroll (Aston Martin) 1'32"055 ​ Iwasa (Racong Bulls) 1'32"103 ​ Gasly (Alpine) 1'32"277 ​ Zhou (Sauber) 1'32"638 ​ Magnussen (Haas) 1'32"803 ​ Sargeant (Williams) 1'33"204

FP2 GP Giappone: la pioggia condiziona i risultati

La pioggia, il vento forte e le temperatura dell'aria intorno ai 13 gradi non hanno permesso uno svolgimento regolare delle prove libere 2. Fino a metà sessione, praticamente nessun pilota è sceso in pista, poi soltanto in dodici sono riusciti a siglare un tempo (comunque molto alto). Chi ha avuto l'ardire di girare sul tracciato ha trovato delle condizioni quasi proibitive, e anche quando l'asfalto ha cominciato ad asciugarsi, in alcuni tratti restava molto viscido.

Questi i tempi di chi ha girato