F1 GP Giappone: Verstappen quarta pole position consecutiva, Ferrari poco brillante

Sveglia amara per la Ferrari, che delude nelle qualifiche del GP del Giappone. Carlos Sainz salva il salvabile, con una seconda fila (quarto posto), mentre stecca Leclerc che scatterà dell'ottava piazzola della griglia. Terribile il primo settore della Rossa, che dovrebbe riscattarsi domani in gara, dato che il passo in simulazione è stato ottimo. La pole position, e non è una notizia dato che è la quarta consecutiva, va ad appannaggio di Max Verstappen su Red Bull. In prima fila anche Sergio Perez, risultato che non otteneva da un anno. Bene Norris terzo con una Mclaren positiva su questa splendida pista.

Q1, eliminata la Aston Martin di Stroll

Nelle simulazioni di qualifica la Red Bull di Max Verstappen ha fatto la voce grossa, mentre le Ferrari di Sainz e Leclerc hanno zoppicato. Adesso si fa sul serio. Il primo a scendere in pista è la Haas di Kevin Magnussen. Quando tutti abbandonano la pitlane e si lanciano per il giro veloce, è proprio Max Verstappen a mettersi al comando con un giro eccezionale: 1’28″866. Mezzo secondo di vantaggio su Perez, Piastri e Sainz. L'olandese ha già migliorato il tempo della pole position dello scorso anno. Difficoltà evidenti di Lecerc nel primo settore, ma il ferrarista si riscatta nei secondi due ed evita l'eliminazione. Il monegasco spende un altro treno di gomme soft. Vengono tagliati dall'ingresso al Q2: Zhou (Sauber), Sargeant (Williams), Magnussen (Haas), Gasly (Alpine), Stroll (Aston Martin).

Q2, Leclerc rischia il taglio ma va avanti

La prima vettura a scendere in pista è la Red Bull di Sergio Perez, che sfoggia un treno di gomme nuove. Scelta analoga per Verstappen. Leclerc, invece, dopo un attimo di incertezza e riflessione opta anche lui per la mescola nuova. Quando i piloti si lanciano, il miglior tempo che viene registrato è quello di Verstappen: 1'28''740. Segue a vista il collega di team messicano, mentre terzo è Norris che si trova a proprio agio su questa pista insieme alla Mclaren. Quarto uno scatenato Alonso che sfoggia una Aston Martin rinnovata. Charles Leclerc soffre fino all'ultimo istante e rischia il taglio che non arriva. Deludenti le Ferrari. Vengono esclusi dalla Q3: Ocon (Alpine), Albon (Williams), Bottas (Sauber), Hulkenberg (Haas) e Ricciardo (RB). Bravo Tsunoda che arriva in top ten.

Max Verstappen ottiene la quarta pole position consecutiva

Dieci piloti a caccia della pole postion: Max Verstappen, Sergio Perez, Lando Norris, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, George Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc e Yuki Tsunoda. Quando parte ufficialmente il countdown dell'ultima sessione di qualifiche, tornano tutti in pista da subito tranne Norris, Leclerc e Tsunoda. Il giapponese, padrone di casa, farà il suo giro veloce con gomma usata, mentre il monegasco della Ferrari dispone di un solo gettone per acciuffare la prima fila. Nella lotta contro il cronometro mostra i muscoli Verstappen che firma il miglior giro: 1'28''240. Secondo uno straordinario Lando Norris, che segue a tre centesimi il leader, infilandosi tra le due Red Bull. Quarto Carlos Sainz, con la sua migliore performance di giornata. Settimo tempo per Leclerc, a mezzo secondo dall'olandese volante. Nell'ultimo tentativo Verstappen si migliora: 1'28''197 ed è pole position, la quarta consecutiva. Con un colpo di reni, Perez guadagna la prima fila accanto al fidato compagno di squadra. In seconda Norris e Sainz, mentre la terza è ad appannaggio di Alonso e Piastri.

Seguono Hamilton, Leclerc, Russell e Tsunoda.