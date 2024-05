F1 Imola, prove libere: la nuova Ferrari SF-24 EVO stupisce al debutto

La F1 sbarca finalmente in Europa, precisamente sul circuito di Imola per il GP dell'Emilia-Romagna e del Made in Italy. Sono già passati trent'anni dalla morte di Ayrton Senna, che qui ha avuto l'incidente fatale che gli ha tolto la vita prematuramente. Ieri tutti i piloti del Circus hanno reso omaggio al compianto, e mai dimenticato Magic. Oggi, però, tutti hanno fatto sul serio a partire dalla Ferrari che ha presentato la versione evoluta della SF-24. Prestazione mirabolante della Rossa che si candida a vera portagonista del weekend. Leclerc ha dominato le prove libere del venerdì, dimostrando un grande passo gara e un'eccelente simulazione di qualfica. Idem per il collega Sainz. Più in difficoltà le Red Bull, che rincorrono persino le McLaren. Si prospetta un fine settimana di fuoco e passione.

Ferrari in gran spolvero nelle FP1 del GP di Imola

Nelle FP1 del Gran Premio dell'Emilia Romagna e del Made in Italy, sul circuito di Imola, si segnala una Ferrari in grande spolvero. La SF-24 EVO stupisce subito gli spettatori accorsi all'autodromo Enzo e Dino Ferrari, prima tappa europea del ricco calendario della F1. Il beniamino Charles Leclerc firma il tempo più veloce della mattina, seguito dal britannico George Russell su Mercedes, e la compagno di squadra Carlos Sainz Jr.

Per Leclerc c'è stato anche un cambio di power unit. Per il monegasco si tratta della terza stagionale, dunque, niente penalità per lui. Protagonista in negativo, e questa è una notizia, Max Verstappen. L'olandese tri-campione del mondo è stato autore di un lungo alla Gresini, ed è stato costretto a tagliare la curva facendo una breve escursione sull'erba prima di rientrare in pista. La Ferrari ha mostrato una particolare attenzione alle gomme hard, mentre Red Bull nelle soft. Diversamente hanno fatto Mercedes e McLaren intente a studiare il comportamento delle loro monoposto con le mescole medie.

Questi i tempi:

Charles LECLERC (Ferrari) 1:16.990 George RUSSELL (Mercedes) +0.104 Carlos SAINZ (Ferrari) +0.130 Sergio PEREZ (Red Bull Racing) +0.243 Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.250 Yuki TSUNODA (Racing Bulls) +0.398 Lewis HAMILTON (Mercedesv +0.418 Lando NORRIS (McLaren) +0.612 Oscar PIASTRI (McLaren) +0.817 Fernando ALONSO (Aston Martinv +0.877 Pierre GASLY (Alpine) +0.915 Lance STROLL (Aston Martin) +1.082 Daniel RICCIARDO (Racing Bulls) +1.152 Esteban OCON (Alpine) +1.622 Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +1.677 Valtteri BOTTAS (Kick Sauber) +1.837 Guanyu ZHOU (Kick Sauber) +2.139 Logan SARGEANT (Williams) +2.911 Alexander ALBON (Williams) +3.060 Nico HULKENBERG (Haas F1 Team) +4.069

Le prove libere 2 del GP di Imola

Nelle prove libere pomeridiane del GP di Imola della F1, tutte le scuderie hanno deciso di andare in pista con gomme medie, ad eccezione delle Mercedes di Russell e Hamilton e della McLaren di Oscar Piastri che hanno invece scelto le dure. Dopo l'exploit del mattino, le Ferrari volano anche nel pomeriggio, dimostrando di andare meglio della Red Bull di Verstappen. Gli aggiornamenti adottati dai tecnici del Cavallino Rampante sembrano funzionare in questo atteso GP da conquistare davanti al pubblico amico.

Non sono mancate neppure le scintille tra Hamilton e l'iridato in carica. L'olandese si è alterato per l'intralcio causato dal britannico alla fine del primo settore, con tanto di cenno ai danni del baronetto della Mercedes che ha subito chiesto scusa. Entrambi però hanno ostacolato Perez che si stava lanciando per un giro veloce. Dopo un'ora di prove, simulazione gara e qualfica, Charles Leclerc è risultato ancora il più veloce di tutti. Alle spalle del monegasco Piastri e Tsunoda. Sainz 6° davanti alle Red Bull di Verstappen e Perez ancora in apparente difficoltà.

I risultati delle FP2: