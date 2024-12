F1, pole position per Norris ad Abu Dhabi. Leclerc ultimo, Sainz terzo

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultima qualifica dell'anno si conclude, sul circuito di Abu Dhabi si chiude in modo rocambolesco: Hamilton e Leclerc toppano, mentre Norris e Piastri firmano la prima fila della griglia di partenza. Sainz salva l'onore del Cavallino e sono riposte in lui le flebili speranze di titolo costruttori, grazie al terzo posto. Il monegasco, invece, scatterà dal fondo a causa di un errore che gli costa carissimo durante il Q2. Ripercorriamo le vicende di questa sessione di qualifiche.

Hamilton tagliato fuori

Dopo le prove libere, Verstappen conferma il buon impatto con questo tracciato. L'olandese è partito bene come Sainz. Lo spagnolo della Ferrari ha girato in 1'23''487, più veloce anche del campione del mondo in carica. Carlos ha il desiderio di lasciare un bel ricordo a Maranello. Leclerc annaspa, forse condizionato dalle dieci posizioni di penalità in griglia per la sostituzione dell'accumulatore. Alla fine della Q1 gli eliminati sono: Albon, Zhou, Hamilton, Colapinto, Doohan. Grande delusione per Hamilton, al passo di addio alla Mercedes dopo anni leggendari. Vanno avanti: Leclerc, Bottas, Sainz, Verstappen, Gasly, Perez, Magnussen, Piastri, Russell, Norris.

Eliminati al Q2, fuori Leclerc

Sistemato il birillo colpito da Hamilton, parte la seconda sessione delle qualifiche Vola da subito Sainz, mentre la McLaren ritrova buon ritmo dopo una Q1 opaca. Nel primo settore velocissimo per Norris che si piazza secondo dietro a Verstappen. Leclerc per poco non perde la macchina: "Mi sono quasi schiantato alla curva 14". Col passare del tempo Piastri sale terzo, con le due McLaren dietro a Verstappen in forma smagliante. Nel finale Verstappen non gira, poiché già sicuro di aver guadagnato il passaggio al Q3. Leclerc, al limite del taglio alla Q3, esagera. Cancellato il suo tempo per aver superato i track kimits, e viene mestamente eliminato nel Q2. Con il 13° tempo e dieci posizioni di penalità partirà ultimo. Gli eliminati sono: Tsunoda, Lawson, Stroll, Leclerc, Magnussen.

Si decide la pole position: la spunta Norris, tripudio McLaren

Non ci sono Leclerc né Hamilton, a giocarsela le McLaren, Verstappen e Sainz. Verstappen, Norris, Sainz sembrano coloro con più gas nel piede. Nelle fasi caldissime, all'ultimo tentativo, prima Piastri sigla la pole provvisoria in 1:22.804, secondo Sainz per 20 millesimi. Poi, passa avanti Norris con pole definitiva in 1:22.595.

Norris, Piastri, Sainz, Hulkenberg, Verstappen, Gasly, Russell, Alonso, Bottas sono i primi dieci della griglia. È la zampata decisiva di McLaren al titolo costruttori, che si avvicina a Woking e si allontana da Marenllo. Anche se l'ultima parola passa alla gara di domani, ultimo atto di un 2024 intenso.