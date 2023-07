F1, Ricciardo torna in pista: guiderà l'AlphaTauri al posto di De Vries

Daniel Ricciardo al volante dell'AlphaTauri dal Gp d'Ungheria. Lo ha annunciato la scuderia romagnola, specificando che il pilota australiano si unirà al team, in prestito dall'Oracle Red Bull Racing, per il resto della stagione di Formula 1, a partire dalla gara dell'Hungaroring, in programma il 23 luglio. Il pilota australiano prenderà il posto dell'olandese Nyck De Vries.

Il quotidiano olandese De Telegraaf aveva anticipato la notizia del siluramento di De Vries, liquidato da Helmut Marko dopo l'ennesimo risultato deludente della stagione collezionato a Silverstone (dopo 10 gare è l'unico pilota, insieme al rookie Sargeant, a non aver ancora conquistato nemmeno un punto valido per le classifiche iridate in questa stagione).

Dopo appena sei mesi è giunta dunque al capolinea l'avventura del campione del mondo della Formula E, che si era guadagnato una monoposta AlphaTauri grazie alla sorprendente prestazione offerta la scorsa stagione nel GP di Monza. In quella occasione la Williams lo aveva chiamato per sostituire l'indisponibile Alexander Albon e lui era riuscito a conquistare un inpronosticabile piazzamento in zona punti, traguardo che nelle dieci gare da pilota titolare dell'AlphaTauri non è mai riuscito a ripetere. Il pilota olandese aveva fatto parlare di sé per la dissaventura durante l'alluvione in Emilia Romagna, quando ha documentato tutte le difficotà vissute sulla sua pelle in quelle tragiche due giornate di grave maltempo.

Insieme a Yuki Tsunoda ci sarà quindi Daniel Ricciardo che torna in F1 dopo la fine anticipata della sua esperienza in McLaren al termine della passata stagione e dopo aver ricoperto il ruolo di terzo pilota della Red Bull nella prima parte di stagione. Da qui dunque la decisione della scuderia di Milton Keynes, non nuova a repentini cambiamenti a stagione in corso, che ha rotto gli indugi e ha offerto a Ricciardo l'opportunità di rimettersi in gioco. Una scelta probabilmente gradita anche a Sergio Perez, che a causa dei recenti deludenti risultati aveva visto messo in dubbio la sua posizione con l'ombra di Ricciardo che cominciava ad aleggiare sulla sua testa.

Le reazioni

"Sono davvero contento di accogliere nuovamente Daniel in squadra" , ha commentato Franz Tost, team principal della Scuderia AlphaTauri. "Non ci sono dubbi sulle sue capacità di guida e conosce già molti di noi, quindi integrarsi nel team sarà per lui semplice e immediato. Il team potrà avere un grande vantaggio dalla sua esperienza, visto che ha già vinto otto volte un Gran Premio di Formula 1. Vorrei ringraziare Nyck per il suo prezioso contributo durante il periodo trascorso con la Scuderia AlphaTauri e gli auguro il meglio per il futuro" , ha aggiunto. Daniel Ricciardo ha commentato: "Sono entusiasta di tornare in pista con la famiglia Red Bull!".