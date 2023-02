F1, ultimi test in Bahrain: ecco come è andata per le due Ferrari

Sergio Perez è stato il più veloce nell'ultima sessione di test della F1 sul circuito di Sakhir, in Bahrain, che il prossimo 5 marzo ospiterà il Gp inaugurale del Mondiale 2023.

Ad una settimana dalla partenza della stagione 2023, la Red Bull lancia subito chiari segnali di come sia ancora una volta la macchina da battere, non solo per la velocità ma anche per l'affidabilità su qualsiasi mescola di gomma e del passo gara: Max Verstappen era stato il più veloce nel primo giorno, il messicano oggi pomeriggio dopo l'exploit mattutino della Ferrari di Leclerc. Rosse di Maranello con quarto e quinto tempo in questa sessione e ancora con qualche incognita sulla gestione gomme, ma la sensazione è che siano ancora loro le rivali principali della scuderia austriaca, visto che Mercedes, nonostante il secondo tempo di Hamilton di oggi pomeriggio, sembra partire almeno un passo indietro con vari problemi da risolvere (il britannico ha mostrato difficoltà nel tenere la macchina in pista). Attenzione anche all'Aston Martin e in particolare ad uno scatenato Alonso, apparso subito in palla con la sua nuova monoposto.

Il messicano della RedBull, con il miglior crono di 1'30"305, ha preceduto di 359 millesimi la Mercedes del britannico Lewis Hamilton e di 522 la Alfa Romeo del finlandese Valtteri Bottas. Quarta e quinta piazza per le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+0"719) e dello spagnolo Carlos Sainz (+0"731). Sesto il giapponese della AlphaTauri Yuki Tsunoda (+0"956) davanti al danese della Haas Kevin Magnussen (+1"076); completano la top 10 il britannico della Mercedes George Russell (+1"137), lo spagnolo della Aston Martin Fernando Alonso (+1"145) ed il brasiliano dell'altra Aston Martin Felipe Drugovich (+1"770).

A taste of things to come in 2023!



We can't wait #F1 #F1Testing pic.twitter.com/FCwCxjSkZ0 — Formula 1 (@F1) February 25, 2023

La classifica

Ecco la classifica conclusiva della terza giornata di test in Bahrain, con i tempi e i giri percorsi

​Sergio Perez (Red Bull) 1:30.305 - 133 giri Lewis Hamilton (Mercedes) 1:30.664 - 65 giri Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1:30.827 - 131 giri Charles Leclerc (Ferrari) 1:31.024 - 67 giri Carlos Sainz (Ferrari) 1:31.036 - 76 giri Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 1:31.261 - 79 giri Kevin Magnussen (Haas) 1:31.381 - 95 giri George Russell (Mercedes) 1:31.442 - 83 giri Fernando Alonso (Aston Martin) 1:31.450 - 80 giri Felipe Drugovich (Aston Martin) 1:32.075 - 77 giri Lando Norris (McLaren) 1:32.160 - 37 giri Pierre Gasly (Alpine) 1:32.762 - 56 giri Alexander Albon (Williams) 1:32.793 - 136 giri Esteban Ocon (Alpine) 1:33.257 - 76 giri Nico Hulkenberg (Haas) 1:33.329 - 77 giri Oscar Piastri (McLaren) 1:33.655 - 44 giri Nyck De Vries (Alpha Tauri) 1:38.244 - 87 giri

Dove vedere il Mondiale di F1

Il Mondiale di F1 prenderà dunque il via il 5 marzo con il GP del Bahrain e si concluderà il 26 novembre col GP di Abu Dhabi. Anche per questa stagione, Sky avrà l’esclusiva per tutte le gare in calendario.

Per cui gli abbonati al Pacchetto Sport, potranno seguire i Gran Premi su Sky Sport F1 (canale 207 del satellite) e su Sky Sport Uno, mentre qualifiche e prove libere saranno sempre visibili solo sul 207. Per quanto riguarda gli eventi trasmessi in diretta e in chiaro, sarà ancora TV8 ad offrire gratuitamente il live di alcuni eventi, tra cui Imola e Monza. Tutte le qualifiche e le gare degli eventi restanti, TV8 le trasmetterà in differita. E in streaming? La F1 sarà visibile tramite i servizi Sky Go (il servizio gratuito incluso nell’abbonamento Sky, grazie al quale è possibile seguire la programmazione su Smart TV e dispositivi mobili, oltre che tramite PC) e NOW (la piattaforma a pagamento online che permette di vedere l’intera programmazione di Sky in streaming su Smart TV, PC e dispositivi mobili), nonché sul sito ufficiale di TV8 in occasione delle gare che la stessa emittente trasmetterà in chiaro.