La Ferrari cerca ingegneri su Linkedin: bufera sul Cavallino

La Ferrari si rivolge al social network Linkedin per trovare ingegneri da inserire all'interno del proprio organico. La decisione del Ceo Benedetto Vigna suscita qualche perplessità nell'ambiente di Maranello e anche tra i tifosi della Rossa, già in ansia dopo il deludente avvio nel Mondiale 2023, in Bahrain. Le dimissioni, in realtà pianificate, di uno dei principali responsabili della SF-23 l'ormai ex Head of Concept Vehicle David Sanchez, hanno dato il là alla ricerca di altri ingegneri da far entrare in squadra, anche se stupisce la modalità con cui sta avvenendo la ricerca.

Al ritorno dal Bahrain, John Elkann avrebbe parlato con lo scontento Charles Leclerc mentre, secondo indiscrezioni, vi sarebbero alcuni malumori tra il nuovo team principal Frederic Vasseur e il Ceo Vigna. A tutto questo si deve aggiungere la riunione straordinaria per serrare le fila nell'ambito della gestione sportiva 2023 e le voci su altri possibili addii, l'attuale ds Mekies e il responsabile del telaio Cardile tra gli altri, hanno reso caldo per non dire caldissimo l'ambiente in Ferrari e siamo solo a inizio stagione.

Questa ricerca di questi quattro ingegneri su Linkedin, però, ha creato ulteriori malumori. La casa di Maranello ha specificato di ricercare ingegneri con esperienza da inserire nel suo team, le posizioni aperte dal Cavallino sono: Regulation & Sustainability Engineer, Manifacturing Engineer Internship, Sensor Application Engineer ed Electrical & Electronics Engineer. Nessuna di questa posizione, però, sembra essere relativa alla gestione Sportiva che si occupa del team di Formula Uno.

A dier il vero, inoltre, negli ultimi anni la Red Bull ha inserito 20 posizioni lavorative di questo genere negli anni e dunque non è una novità assoluta. Viene però da chiedersi perché la posizione aperta dalla Ferrari per il ruolo di Sensor Application Engineer che, come recita l'annuncio pubblicato, andrà a ricoprire il ruolo di "responsabile dello sviluppo, dell'ottimizzazione e dell'integrazione di nuove strategie di sensori a livello di veicolo" e "del controllo degli sviluppi hardware e software") sia stata interpretato all'esterno come un ulteriore segnale del clima rovente che si respira attualmente all'interno del Cavallino.

Pronto riscatto

Il prossimo gran premio di Montreal, in programma domenica 19 marzo alle ore 18 italiane, sarà già un banco di prova importante per la Ferrari, che dovrà per forza di cose rimettersi subito in carreggiata visto il disastro nella prima uscita stagionale in Bahrain. Il nuovo team principal della Rossa Frederic Vasseur si è già reso conto che non sarà affatto una stagione facile e che rischia seriamente di fare la fine dei suoi predecessori a livello di vittorie che segnano quota 0 sia nella classifica piloti che in quella costruttori. Serve una pronta inversione di rotta per non vivere un'altra, ennesima, stagione da incubo.