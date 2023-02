Ferrari, gran festa a Fiorano per la SF-23

Pochi eventi sono circondati da così tanta emozione come la presentazione di una nuova monoposto del Cavallino Rampante, anche in un periodo certamente non brillante per la Scuderia. La Ferrari stavolta ha deciso di fare le cose in famiglia, proprio nella pista di Fiorano, quella che ha visto tutte le grandi vetture del passato fare i primi passi. Di fronte ad un pubblico di 500 tifosi entusiasti, in una giornata fortunatamente assolata, il Cavallino si stringe attorno ai due alfieri Carlos Sainz e Charles Leclerc, circondati dall’affetto dei ferraristi e dalla voglia irrefrenabile di tornare a festeggiare le vittorie della Rossa. La protagonista, però, come insegnava il Drake, resta sempre la macchina, la star assoluta, più grande di piloti e dirigenti, non importa quanto talentuosi. L’atmosfera da stadio è abbastanza inconsueta per un evento del genere, di solito girato in uno studio, con giochi di luce, effetti speciali e chi più ne ha più ne metta. L’intervista a Vasseur, il nuovo team principal, avviene in una parte del circuito più riservata, con in bella vista le berlinette stradali del Cavallino. Si parla della preparazione invernale, dell’impatto con un ambiente veramente unico come quello della Ferrari ma, inutile nasconderselo, l’attesa è tutta per la vettura, per il ruggito del motore che fa emozionare tifosi ed appassionati. Il rombo non sarà melodioso come il V12 della tradizione ma l’effetto rimane da brividi. Vasseur parla del lavoro sulla power unit, sull’affidabilità da trovare, sulle sfide della nuova stagione, sul doversi presentare al primo gran premio in Bahrain con solo tre giorni di prove sulle spalle, manca solo lei, la vettura sulla quale si riverseranno tutte le speranze dei ferraristi di ogni età.

Il filmato, come al solito, è molto ben fatto, con tanti dettagli che saranno esaminati al microscopio dagli esperti ma la Ferrari ha una sorpresa in serbo per i tanti spettatori in diretta: per la prima volta la nuova Rossa scenderà in pista in diretta, davanti a tutti. C’è spazio per le interviste ai giovani piloti dell’Academy ed i collaudatori, sempre circondati dall’entusiasmo dei 500 tifosi sugli spalti, ma tutti aspettano il momento magico, quello nel quale si vedrà la SF-23 per la prima volta in pista, lì, a Fiorano, dove tutto è iniziato tanti anni fa, dove i tanti successi della Scuderia sono nati. Alla fine Charles Leclerc scende in pista per soli due giri, decisamente troppo poco per spingere la nuova vettura come si deve, specialmente in una giornata fredda come oggi. Ci sarà tempo per studiare la telemetria fino nei minimi dettagli, sia qui a Fiorano che a Sakhir, in Bahrain, dove si terrà l’unica sessione di test autorizzati dalla FIA. Il pilota monegasco si dice soddisfatto della prima sgambata della nuova monoposto ma, ovviamente, non ci si aspettava nient’altro. Nel giorno dedicato agli innamorati la Ferrari ha voluto fare un piccolo regalo ai tanti tifosi a giro per il mondo che hanno perso la testa per la Rossa più fascinosa. Charles e Carlos ringraziano di cuore tutti i ferraristi per il supporto e per la vicinanza, per l’affetto che non manca mai, nonostante gli anni senza trofei siano davvero tanti. La festa finisce qui, ora bisognerà parlare coi fatti, con la velocità in pista, con le emozioni. Il mito del Cavallino è sempre vivo e vegeto ma un po’ appannato. Serve vincere, in fretta.

"Macchina bellissima ma impegnativa"

Visto che le regole, più o meno, sono sempre le stesse, la SF-23 mantiene la filosofia della scorsa stagione. I dettagli sono ancora da scoprire ma qualcosina si è capito, almeno negli aspetti più evidenti. Il muso a freccia è stato abbandonato e si è deciso di adottare i deviatori sull’ala anteriore che la scorsa stagione si erano visti sulla Mercedes. Qualcosa di interessante si è visto anche sulla fiancata e soprattutto sul posteriore, dove il “sottosquadro” ampio che alcuni avevano previsto è rimasto nella penna del progettista. Le pance nella zona posteriore sono sempre scavate ma non in maniera eccessiva, solo un leggero rilassamento. Gli appassionati della tecnica avranno tempo per discutere sulle scelte della Ferrari ma, per ora, i piloti sembrano piuttosto positivi. Le parole sono di circostanza e vanno comunque pesate ma sono comunque gradite dai tifosi. Carlos Sainz dice che “la macchina esteticamente è bellissima, più di quella dell'anno scorso che era già molto bella. Provandola sui primi giri cercheremo di capire gli aspetti più tecnici, come la trazione delle gomme, il carico laterale e longitudinale, ma la cosa più bella è cominciare a spingere. Testare la macchina sarà un lavoro impegnativo ma anche divertente, soprattutto per la presenza dei tanti tifosi”. I giri nella prima giornata di prove saranno pochissimi, ma Sainz crede che saranno comunque utili. “Oggi cominceremo ad imparare le prime specifiche della vettura, dando prime impressioni sui 15 chilometri che percorreremo. Anche se saranno solo opinioni marginali, saranno comunque importanti per il lavoro dei nostri ingegneri”.