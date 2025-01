Ferrari, incidente di Hamilton nei test di Barcellona

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel corso della seconda giornata di test della Ferrari sul circuito di Montmelò, a Barcellona, Lewis Hamilton ha perso il controllo della SF-23 ed è finito contro le barriere. Nessuna conseguenza per il pilota britannico, mentre la monoposto avrebbe riportato danni a diverse parti parti aerodinamiche e alle sospensioni. Da stabilire il motivo che ha causato l’incidente, avvenuto intorno alle 11 di stamani. C'è chi ipotizza un errore del pilota in frenata: il pilota in quel momento stava completando il terzo settore del circuito, il più veloce con la nuova configurazione senza chicane.

Nulla di grave, per fortuna, con il sette volte campione del mondo che è sceso da solo dall'auto, che è stata poi riportata prontamente ai box. Si allungano i tempi per i test. Potrebbero esserci delle modifiche nel programma del terzo e ultimo giorno di prove. Charles Leclerc aveva in programma, con inizio a mezzogiorno, la sessione di Testing of Previous Cars (TPC), che prevede 1.000 km all'anno per ogni squadra di F1, per utilizzare vetture di due anni o più. A causa dell'incidente del compagno di squadra il test è stato ritardato.

In passato Hamilton aveva già avuto problemi al debutto

nelle sue nuove squadre. Gli accadde nel, prima dell'esordio con la McLaren, e sei anni dopo, nel, nei test che diedero il via alla sua fortunatissima esperienza con la Mercedes .