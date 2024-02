Ferrari SF-24, tolto il velo alla nuova monoposto del Cavallino

"La vittoria più importante è quella che devo ancora conseguire", musica e parole di Enzo Ferrari, il fondatore del Cavallino Rampante che fa sognare il mondo. Ed è in questo modo che si apre la presentazione della nuova Ferrari SF-24, la settantesima monoposto costruita a Maranello, la terza della nuova era a effetto suolo. Qualcuno può esserci rimasto male, ma il debutto in società della nuova speranza rossa di F1 è durato pochi minuti. Questa è l'impronta voluta da Frederic Vasseur, team principal della Scuderia, che vuole badare più al sodo che alla fantasia con quella che è la sua prima vera vettura, dopo la SF-23 ereditata dalla gestione Binotto. Un pragmatismo che ha un solo fine ultimo, quello di tornare a competere per lo scettro. Impresa complessa quella di disarcionare la Red Bull da un dominio devastante, ma ogni stagione ha la sua storia.

Un taglio col passato

La Ferrari SF-24 vuole operare un taglio netto col passato, che ha fornito ben poche soddisfazioni al popolo rosso. Il gruppo di progettisti capitanato da Enrico Cardile ha lavorato con l’obiettivo di dare ai due piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, una vettura schietta e sincera nelle reazioni, avendo come base le sensazioni positive che i piloti avevano ottenuto in abitacolo nelle ultime gare della scorsa stagione. Osservando le prime immagini, il frontale sembra presentare un musetto più corto rispetto a quello del 2023, che si appoggia sul secondo elemento senza andare fino in fondo. Anche le pance sono state ridotte, con una diminuzione della sezione verticale. Nella vista laterale, invece, si notano uno spostamento del cono anti intrusione e un sottoquadro più elevato. Rispettando ciò che dicevano le aspettative della vigilia.

Ferrari SF-24, la nuova livrea

La vettura che ha corso lo scorso GP di Las Vegas è piaciuta molto. Per questo motivo è stato scelto di prendere quei colori e utilizzarli per la livrea della SF-24. Il bianco è stato reintrodotto e gli è stato affiancato il giallo, da sempre legato a Ferrari, che ricorda il legame con Modena e con il Mondiale endurance. Come lo scorso anno, inoltre, la SF-24 e la 499P impegnata nel World Endurance Championship saranno accomunate anche dallo stesso rosso – il Racing Red 2024 – che secondo la tradizione più recente, sulla SF-24 sarà opaco. Non è la prima volta che il giallo fa capolino sulle Ferrari di Formula 1, anche se le strisce longitudinali di questo colore mancavano dal 1968 e in questa stagione sono accoppiate in maniera inedita a quelle di colore bianco. Rispetto al recente passato diminuisce il nero, ormai limitato al fondo vettura, alle paratie anteriori, a parte dell’halo e ad altri dettagli. Anche i cerchi sono rossi con doppia striscia bianca e gialla, colori che caratterizzano anche i numeri di gara – il 16 e il 55 – che continuano a essere in Ferrari Sans, il carattere ufficiale della Casa di Maranello, ma adesso in corsivo.

Le parole dei protagonisti

"Presentare una nuova vettura è sempre un momento molto emozionante, sia per me che per i piloti, anche se tutti noi stiamo già pensando a quando ci confronteremo in pista con i nostri avversari. Quest’anno dobbiamo ripartire da dove c’eravamo fermati nel finale della scorsa stagione, quando eravamo costantemente nelle prime posizioni. Ci aspetta il campionato più impegnativo della storia della Formula 1 e con Charles e Carlos siamo d’accordo: dobbiamo essere più cinici ed efficaci nell’approfittare delle occasioni, cercando di portare a casa punti ad ogni gara e continuando a migliorarci sotto tutti gli aspetti. Per riuscire in un campionato così serrato sappiamo che i tifosi possono essere la nostra marcia in più e siamo orgogliosi di poter contare su di loro", ha detto Vasseur.

"La macchina mi piace molto, compresi i dettagli in bianco e giallo della carrozzeria. Ovviamente però quello che mi interessa di più sono le prestazioni perché è in pista che ci si gioca tutto. La SF-24 promette di essere meno sensibile e più guidabile e direi che per noi piloti è proprio quello che serve per poter fare bene. Mi aspetto un passo avanti sotto molti aspetti e da quello che ho potuto capire al simulatore credo che siamo dove vogliamo essere. In questa stagione l’obiettivo è essere sempre davanti: voglio ripagare con tante belle gare i nostri tifosi e tornare a dedicare loro delle vittorie", ha affermato Charles Leclerc.

"Quando ho visto la SF-24 per la prima volta avrei voluto salirci sopra e accendere il motore… Non vedo l’ora di guidarla in pista per verificare che, come ci dice il simulatore, questa vettura sia il passo avanti che tutti desideriamo. L’obiettivo è avere una monoposto più guidabile e quindi costante sul passo gara, che sono i requisiti di base per poter lottare per la vittoria. Noi piloti abbiamo dato il massimo per fornire indicazioni precise ai tecnici e sono sicuro che gli ingegneri che lavorano a Maranello avranno assecondato le nostre esigenze. Vogliamo dare qualcosa per cui esaltarsi ai tifosi che ci hanno sostenuto anche nei momenti più difficili della scorsa stagione", ha dichiarato Carlos Sainz.

Per vedere all'opera la nuova Ferrari SF-24 bisognerà aspettare i prossimi test pre campionato che si terrano in Bahrain la prossima settimana, prima dell'esordio sempre nel deserto, il 3 marzo.