Ferrari, suggestione Hamilton. E intanto Leclerc...

Il sette volte campione del mondo di Formula Uno Lewis Hamilton alla Ferrari per chiudere alla grande una carriera strepitosa? La suggestione di mercato ha acceso i riflettori sulla casa del Cavallino con il team principal Fred Vasseur che ha spiegato: "Due settimane fa leggevo che avevo spedito Sainz all’Audi, la scorsa settimana Leclerc era alla Mercedes, di questo passo resterò solo. In questa fase della stagione ogni settimana c’è una storia diversa ma non stiamo facendo nè abbiamo fatto alcuna proposta a Lewis Hamilton. Se ho parlato con lui? Detto che ogni singolo team sulla griglia vorrebbe un giorno avere Hamilton con sè, negli ultimi 20 anni credo di aver parlato con lui ogni weekend e non vorrei smettere di farlo solo perchè mi state seguendo...In questo momento la cosa più importante per noi è restare concentrati sullo sviluppo della macchina per la stagione in corso, fra un paio di mesi ci sarà spazio per discutere del futuro", le parole di Vasseur riportate da Sky Sports UK.

Leclerc glissa

Charles Leclerc ha invece commentato così le voci di un possibile approdo di Hamilton in Ferrari: "Non sono io quello che deve fare le scelte di mercato. Hamilton? Lewis è incredibile, chiunque sarebbe felice di averlo come compagno perché c’è tanto da imparare. Sono felice della situazione attuale e ho un bellissimo rapporto con Carlos. Cosa mi aspetto da un compagno di squadra? Che sia un compagno veloce, come tutti cerchiamo. Siamo in F1 e amiamo essere in lotta contro i migliori. Questo non significa che il mio compagno non sia veloce, Carlos è estremamente veloce. Non sono io quello che deve fare le scelte di mercato. Vedremo".

Il pilota monegasco ha però risposto in maniera più diretta a chi gli chiedeva di un possibile approdo di Hamilton alla Ferrari al suo posto: "Non ho assolutamente alcun dubbio che se ci fosse stato qualcosa, Fred me lo avrebbe fatto sapere. Quindi su questo tema non sono assolutamente preoccupato", le sue parole ai microfoni dell'Equipe "Io e Lewis compagni di squadra? Vedremo cosa succederà in futuro ma non voglio commentare nulla perchè so già che se ne farebbe un titolo sui giornali, sto imparando a conoscere la stampa ormai", la battuta finale del 25enne della Ferrari.

Hamilton compirà 39 anni a gennaio del 2024 e pare non abbia intenzione di ritiarsi. L'eventualità di vederlo in Ferrari, dunque, non così remota come potrebbe sembrare e le voci di mercato potrebbero anche non essere infondate.