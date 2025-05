La Ferrari del 2001 di Schumacher batte ogni record: ecco quanto è stata pagata

Ascolta ora 00:00 00:00

È stata un'asta record con la cifra più alta di sempre per una monoposto appartenuta all'indimenticabile campione tedesco Michael Schumacher: la Ferrari F2001 con cui vinse i Gran Premi di Monaco e d'Ungheria nel 2001 aggiudicandosi anche il titolo mondiale di quell'anno è stata venduta per 18,17 milioni di dollari (quasi 16 milioni di euro) diventando così la monoposto di F1 più costosa mai venduta del leggendario pilota tedesco.

L'evento di Rm Sotheby's

La F2001 è stata venduta dalla casa d'aste RM Sotheby's durante un evento tenutosi poco prima delle qualifiche di sabato del Gran Premio di Montecarlo che domenica ha visto la vittoria del pilota Lando Norris su McLaren davanti al ferrarista Leclerc. Quell'anno, il 2001, significò per Schumacher il quarto titolo mondiale della sua carriera e il secondo con la Ferrari dal suo arrivo nel 1996. La cifra di partenza dell'asta è stata di 8 milioni di euro con la vendita basata sulle offerte di un offerente telefonico e di un partecipante all'evento che ha offerto in sala. Quella vincente e definitiva è arrivata da un partecipante in presenza arrivando a 15,98 milioni di euro (il tutto è stato documentato con un evento su YouTube).

Da chi fu ideata la F2001

Come ricorda Sotheby's, con la vittoria nel Gran Premio di Formula 1 in Ungheria, questo telaio ha permesso alla Ferrari di assicurarsi per la prima volta nella storia della scuderia in Formula 1 una doppietta rendendola una delle più importanti tra tutte le vetture Ferrari di F1. " T ra i suoni d'oro dei motori Ferrari V-12 e V-10 di Formula 1, che urlano a un incredibile numero di 17.000 giri al minuto", ricordano gli esperti. " Velocità, potenza e bellezza: la F2001 è stata ideata dal 'super team' della scuderia composto da Jean Todt, Ross Brawn, Rory Byrne e Michael Schumacher".

Le aste più costose

Questa cifra ha così superato i 13,2 milioni di dollari pagati per una Ferrari F2003 del 2003 venduta da Sotheby's in un evento a Ginevra nel 2022 per quanto riguarda le auto guidate da Schumacher. Il nuovo acquirente torna a essere "proprietario" di questo particolare record in questo ambito visto che in precedenza lo divenne nel 2017 per un'altra asta in cui acquistò da Sotheby's per 7,5 milioni di dollari.

Nel complesso, la vendita della F2001 del 2025 è la quarta auto di F1 più costosa mai venduta dietro a tre Mercedes: a detenere il record mondiale sono i ben 52,52 milioni di dollari pagati all'inizio del 2025 per una Mercedes W196 streamliner che in passato fu guidata dai grandi campioni di F1 come Juan Manuel Fangio e Stirling Moss a metà degli Anni Cinquanta.

Al secondo posto tra le monoposto di F1 più costose mai acqustate all'asta c'è un'altra W196 venduta per 29,6 milioni di dollari nel 2013, terzo posto per una Mercedes del 2013 guidata da Lewis Hamilton venduta per 18,8 milioni di dollari nel 2023.