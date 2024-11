F1, nel Gp di Las Vegas vince Russel. Ma Max Verstappen è campione del mondo per la quarta volta

Ascolta ora 00:00 00:00

La Formula 1 ha il suo campione del mondo: il quinto posto ottenuto nel Gran Premio di Las Vegas è valso il titolo a Max Verstappen, pilota della Red Bull, che vince il titolo per la quarta volta. La vittoria di giornata è andata a Russell che sulla sua Mercedes ha vinto la gara statunitense davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, al terzo posto la Ferrari di Carlos Sainz mentre Charles Leclerc si è piazzato al quarto posto. Tutto ruota, però, intorno a Verstappen che ha ormai reso incolmabile in classifica il distacco di ben 62 punti da Lando Norris che gli ha dato la matemetica certezza di essere ancora una volta sul tetto del mondo.

Le parole del campione

" È stata una stagione molto impegnativa, anche a livello personale. In certi momenti è stato molto impegnativo, ho dovuto mantenere la calma. Preferisco comunque una stagione come la scorsa, mi ero divertito tantissimo. Questa stagione mi ha insegnato tante lezioni, sono contento di come l'abbiamo gestita con il team. Per certi versi anche questa è stata speciale e bellissima ”, ha dichiarato Verstappen al termine del Gp di Las Vegas.

A chi gli ha chiesto cosa accadrà nella prossima stagione, ha spiegato che " probabilmente ci sarà battaglia con diversi team, io ho ancora fame. Ci sono ancora due gare in cui voglio fare bene, poi ci sarà una breve pausa e torneremo a lottare l'anno prossimo" . Infine, analizzando questa stagione ha dichiarato che è stata lunga ma iniziata alla grande. " Poi c'è stato un periodo difficile ma come team siamo rimasti uniti e alla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo. Dobbiamo essere fieri del lavoro fatto, essere quattro volte campione è qualcosa che non pensavo potesse accadere. Al momento mi sento sollevato", ha concluso l'olandese.

La forza di Verstappen

Considerato in maniera trasversale un campione di bravura, un "mostro" in senso positivo, il 27enne ha così raggiunto leggende della Formula Uno come Alain Prost che ha dominato nel 1985, 1986 e 1989 e 1993 e Sebatian Vettel che ha vinto quattro anni di fila tra il 2010 e 2013. Il distacco dal britannico Norris quando mancano le ultime due gare dalla fine del Mondiale, è stato abissale: la gara di oggi è stata oculata, ha provato a sbagliare il meno possibile per arrivare all'unico obiettivo di incrementare quel vantaggio che gli consentisse di salire sul tetto del mondo.

La classifica dei costruttori

Per quanto invere riguarda i costruttori non c'è ancora un team vincitore ma tutto si deciderà nelle due ultime prove: in testa c'è la McLaren

MAX VERSTAPPEN IS THE 2024 F1 WORLD CHAMPION!



A brilliant fourth title in-a-row! Incredible!!!#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/kiBpPmV86H — Formula 1 (@F1) November 24, 2024

con 593 punti, 36 in più della Ferrari e 49 sulla Red Bull. Decisive, in questo senso, le due trasferte in Medioriente con il Gran Premio del Qatar il 1° dicembre e l'ultima gara sette giorni dopo nel circuito di Abu Dhabi.