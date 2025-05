Gp Imola, brutto incidente per Tsunoda in qualifica

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura nelle qualifiche del Gran Premio dell'Emilia Romagna sul circuito di Imola. Da segnalare in avvio di sessione un brutto incidente per il giapponese Yuki Tsunoda su Red Bull, scivolato su un cordolo alla curva "Villneuve" è volato via contro le barriere. La macchina è uscita distrutta, ma per fortuna per il pilota nipponico nessuna conseguenza particolare. Inevitabile, essendo ad Imola, andare con il ricordo a quel terribile 1994 quando nel corso del weekend persero la vita per due incidenti prima l'austriaco Roland Ratzenberger e poi il grande Ayrton Senna.

Max Verstappen su Red Bull con 1'15"175 ha fatto segnare il miglior tempo nel Q1 del Gran Premio dell'Emilia Romagna, sul circuito di Imola. Alle spalle dell'Olandese la McLaren di Oscar Piastri a +0.325 e la Aston Martin di Fernando Alonso a +0.520. Lontane le Ferrari, con Charles Leclerc decimo a +0.933 e Lewis Hamilton 12esimo a +0.988.

Eliminati Liam Lawson su Racing Bulls, Nico Hulkenberg su Sauber, Esteban Ocon e Oliver Bearman su Haas. Da segnalare due spettacolari incidenti, per fortuna senza conseguenze, per la Red Bull di Yuki Tsunoda e per la Alpine di Franco Colapinto.