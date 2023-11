Gp Las Vegas, torna dopo 41 anni di assenza. Caratteristiche del circuito e dove vederla in tv

Ormai ci siamo, l'atteso Gran premio di Formula 1 di Las Vegas, penultima prova del campionato mondiale 2023, riapre i battenti dopo ben 41 anni di assenza.

Storia del circuito

L'ultima gara sul tracciato realizzato nei pressi dell'Hotel Caesars Palace, infatti, fu disputata nell'oramai lontano 1982 dopo solo due edizioni. Il luogo scelto per ospitare la corsa è lo stesso, ma il circuito sarà completamente differente rispetto a quello originale. Un altro punto in comune con le edizioni 1981 e 1982 è il fatto che il Gran premio di Las Vegas si correrà di sabato, o per lo meno nel sabato statunitense, quando in Italia sarà già domenica mattina.

La gara del Nevada decretò il trionfo finale nel Campionato del mondo 1981 di Nelson Piquet, che compì una clamorosa rimonta nei confronti di Carlos Reutemann. L'anno successivo, invece, Las Vegas incoronò il nuovo vincitore del titolo Keke Rosberg, padre di Nico. Particolare anche la vicenda legata ai due piloti che tagliarono il traguardo per primi nella due edizioni: per Alan Jones nel 1981 arrivò infatti l'ultimo successo in carriera, mentre per Michele Alboreto nel 1982 si trattò della prima vittoria nel Circus.

Le caratteristiche del circuito

Differente, come anticipato, rispetto alle uniche due edizioni della kermesse, il circuito di Las Vegas è lungo 6,201 km, ha 17 curve, di cui 11 a sinistra e 6 a destra, e si percorrerà in senso antiorario. Una lunghezza decisamente rilevante, se si pensa che, per quanto concerne la composizione attuale del calendario del Campionato del mondo di F1, solo Spa-Francorchamps in Belgio ha un dato superiore. Le velocità di punta, secondo le simulazioni effettuate, saranno invece seconde solo al circuito di Monza, grazie soprattutto a un rettilineo lungo ben 1,9 km. Circa il 78% della distanza totale del tracciato dovrebbe essere percorso a gas spalancato: un dato che collocherebbe Las Vegas al quarto posto dietro al Jeddah Street Circuit, al Bahrain International Circuit e a Monza. Nel giro secco, invece, la percorrenza a tutto gas dovrebbe essere al 66%, curve lente incluse: un dato in linea col Gp di Silverstone.

Uno degli aspetti che collocheranno il circuito nella storia fin da subito è la tarda ora in cui la gara verrà disputata: nessuno era mai partito alle ore 22.00 locali come accadrà in Nevada.

Dove e quando vedere la gara

Per via del fuso orario, con le nove ore che separano il nostro Paese e il Nevada, il Gran premio si correrà nella notte di sabato degli Stati Uniti, ovvero nella mattinata di domenica in Italia. Ecco i principali appuntamenti in calendario.

Per quanto concerne Sky e Now, che seguiranno in diretta l'evento saranno i seguenti:

Venerdì 17 novembre:

Prove libere 1: 05.30-06.30

Prove libere 2: 09.00-10.00

Sabato 18 novembre:

Prove libere 3: 05.30-06.30

Qualifiche: 09.00-10.00

Domenica 19 novembre:

Gara: dalle ore 07.00

Repliche: ore 10.00, ore 13.00 e ore 15.00.

Tv8, invece, proporrà in differita l'evento:

Sabato 18 novembre:

Qualifiche: 12.00-13.00

Domenica 19 novembre: