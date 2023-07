GP Ungheria, Hamilton conquista la pole beffando Verstappen, sesta la Ferrari di Leclerc

Lewis Hamilton, su Mercedes, partirà in pole position nel GP d'Ungheria, undicesima prova del Mondiale di Formula 1.

Il pilota britannico, con il tempo di 1'16"609, ha preceduto di soli tre millesimi Max Verstappen con la Red Bull, che partirà al suo fianco. Questa è la pole numero 104 per il sette volte campione del mondo: non centrava la pole dal GP di Arabia del 2021. In seconda fila ci sono le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, in terza il cinese Guanyu Zhou con l'Alfa Romeo e Charles Leclerc con la Ferrari.

Giornata no per Carlos Sainz, che non è riuscito a qualificarsi per il Q3, venendo eliminato per soli due millesimi di secondo. Domani la sua Ferrari scatterà quindi dall'undicesima casella in griglia. L'eliminazione dello spagnolo rappresenta il secondo colpo di scena di questa sessione di qualifiche ungheresi, dopo che George Russell con la Mercedes non è riuscito addirittura a superare il taglio del Q1: il britannico partirà invece 18°.

LEWIS HAMILTON IS ON POLE!!!!!



The @MercedesAMGF1 driver puts in a SENSATIONAL lap to take the top spot in Budapest



Wow, wow and WOW!!!! #HungarianGP #F1 @LewisHamilton pic.twitter.com/IrRUzsysWR — Formula 1 (@F1) July 22, 2023

La griglia di partenza

1ª fila: Hamilton (Mercedes), Verstappen (Red Bull)

2ª fila: Norris (McLaren), Piastri (McLaren)

3ª fila: Zhou (Alfa Romeo), Leclerc (Ferrari)

4ª fila: Bottas (Alfa Romeo), Alonso (Aston Martin)

5ª fila: Perez (Red Bull), Hulkenberg (Haas)

6ª fila: Sainz (Ferrari), Ocon (Alpine)

7ª fila: Ricciardo (Alpha Tauri), Stroll (Aston Martin)

8ª fila: Gasly (Alpine), Albon (Williams)

9ª fila: Tsunoda (Alpha Tauri), Russell (Mercedes)

10ª fila: Magnussen (Haas), Sargeant (Williams)

QUALIFYING CLASSIFICATION



Lewis Hamilton takes his first pole of the 2023 season!#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/6r3qDXdX97 — Formula 1 (@F1) July 22, 2023

Nuovo format gomme

Era prevista per Imola e invece è l'Hungaroring la pista in cui debutta la modifica al format delle qualifiche che riguarda le gomme. Vediamo in cosa consiste. Innanzitutto sarà obbligatorio utilizzare le gomme hard nel Q1, le gomme medie nel Q2, le gomme soft nel Q3. Inoltre i piloti avranno dunque a disposizione una sola mescola di pneumatici in ciascuna delle tre sessioni di qualifica, passando dalle hard nel Q1, alle medium nel Q2 e, infine, alle soft nel Q3.

Si chiama Alternative tyre allocation, ovvero "Assegnazione alternativa degli pneumatici". A questo scopo i team risparmieranno due set di pneumatici - passando da 13 a 11 - e tutti i piloti dovranno superare il Q1 con la gomma dura, la meno prestazionale. Di questi, 7 sono impiegati nelle qualifiche, 4 per le prove libere. Si tratta di una scelta green in una F1 sempre più attenta all'ambiente e che già dal 2019 ha aderito al programma Net-Zero carbon (emissioni zero entro il 2030).

Hamilton rinnova con Mercedes

Toto Wolff ha annunciato che lui e Lewis Hamilton hanno raggiunto un accordo "emotivo" per un nuovo contratto che lo trattenga in Mercedes oltre questa stagione. Parlando dopo la fine della terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Ungheria dominata dal pilota inglese, il team principal ha assicurato che il prolungamento del contratto del sette volte campione del mondo non è stato ancora firmato ma è stato "fatto". "Non l'abbiamo firmato, ma emotivamente l'abbiamo fatto" , ha detto a Sky Sports.

L'intesa dovrebbe porre fine a mesi di speculazioni sul futuro di Hamilton, che si vociferava fosse alla Ferrari nel 2024. Wolff non ha fornito dettagli sulla durata dell'accordo con il 38enne pilota britannico che ha vinto sei dei suoi sette titoli con la Mercedes, squadra con la quale corre dal 2013.