Gran Premi Formula 1 di Imola e Monza 2024, inizia la prevendita dei biglietti con Xmas Gift

Si chiama Xmas Gift l'iniziativa finalizzata alla prevendita dei biglietti per due degli appuntamenti più attesi dagli amanti della Formula 1. A partire dalla giornata di domani, lunedì 4 dicembre, comincerà la campagna di vendita.

In attesa del 2024

Col Mondiale di Formula 1 2023 ormai alle spalle, si pensa già alla prossima stagione in arrivo, e l'Automobile Club d'Italia, ente che si occupa dell'organizzazione sia del Formula 1 Gran Premio dell’Emilia-Romagna che del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia, è già al lavoro per la realizzazione delle due tappe italiane per l'anno 2024.

Xmas Gift consente di acquistare i biglietti per le gare di domenica 19 maggio 2024, all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, e di domenica 1 settembre 2024, all'Autodromo Nazionale Monza. Come abbiamo detto, sarà possibile acquistare i biglietti a partire da domani, lunedì 4 dicembre, dalle ore 12.00.

" Con grande soddisfazione e rinnovato impegno, lavoriamo per la disputa in Italia di questi due Gran Premi. Mi piace sottolineare come Automobile Club d'Italia sia l'unico organizzatore al mondo a farlo e sono altresì convinto che siamo sulla strada buona perché tutti insieme - Governo, Regioni, Comuni e altri soggetti coinvolti - possiamo garantire il prolungamento, sino al 2030, dei contratti con la Formula 1 ", è stato il commento positivo di Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Aci, come riportato da ItalPress.

Il commento dei governatori

L'iniziativa è stata accolta con favore anche dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, ossia Stefano Bonaccini e Attilio Fontana.

" La Formula 1 ritorna a Imola, nel cuore della Motor Valley emiliano-romagnola. Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati ", ha dichiarato Bonaccini. L'Emilia-Romagna, è bene ricordarlo, arriva da un momento molto difficile, dopo la terribile alluvione che l'ha colpita. A seguito dell'evento, la Regione, in accordo con il governo e gli organizzatori della gara, aveva deciso di sospendere il Gran Premio. Tutto ricomincerà nel 2024. "Il Gran Premio del 19 maggio assume, dunque, per noi un duplice significato: una grande festa dello sport, ma anche una nuova, preziosa occasione per tenere alta l'attenzione su questa terra ferita. Un'attenzione che, voglio ricordare, è arrivata da subito da parte di tanti importanti gruppi automobilistici e da parte della stessa Formula 1: gesti concreti di solidarietà per i quali, ancora una volta, desidero ringraziarli" , ha concluso.