Grave lutto nel motociclismo. Muore il 21enne Ryota Haga, figlio del campione di Superbike Noriyuki Haga

A sinistra il giovane pilota Ryota Haga, morto oggi durante una gara a 21 anni. A destra il padre icona della Superbike, Noriyuki Haga

Il mondo del motociclismo è in lutto per una grave perdita, è morto a soli 21 anni il pilota giapponese Ryota Haga, figlio di Noriyuki, ex stella del Mondiale Superbike. Un grave incidente avvenuto ad Autopolis, durante l’All Japan Road Race Championship non gli ha lasciato scampo.

La dinamica dell'incidente

Il giovane pilota che aveva compiuto 21 anni il 25 agosto, era in procinto di partire, nella gara valida per il campionato Supersport ST600, quando la sua moto, per ragioni ancora da chiarire, non è partita e il pilota è stato investito da altri due piloti che sopraggiungevano. Le condizioni di Ryota Haga sono parse subito disperate e la gara è stata interrotta per poi essere definitivamente cancellata. Il ragazzo è stato elitrasportato all'ospedale di Kurume, ma nonostante gli sforzi dei medici non c'è stato nulla da fare.

A confermare la notizia del decesso è stato il fratello maggiore Akito, anche lui pilota dell’All Japan JSB1000: " Oggi è venuto a mancare Ryota in seguito a un incidente durante la gara. Riposa in pace ".

Chi era Ryota Haga

Figlio secondogenito di Noriyuki Haga, aveva la stessa grande passione del padre,che per lui era un punto di riferimento tanto da portare la livrea del casco identica a quella indossata dall'amato genitore, così come il numero di gara, il 41, lo stesso impiegato dal padre durante la sua carriera. Ryota aveva corso anche nel nostro Paese insieme al fratello Akito nel contesto del CIV con AG Motorsport Italia. È stato poi impegnato nel Supersport giapponese su una Yamaha R6 del team NitroRacing41 e quest'anno aveva esordito, grazie ai buoni risultati ottenuti, nella JSB1000 la Superbike nazionale. Si stava mettendo in mostra in Giappone, dove era molto amato. La famiglia oltre a confermare la notizia non ha rilasciato altre dichiarazioni chiudendosi in un profondo dolore.

Il padre icona

Noriyuki Haga viene considerato una vera icona della Superbike, capace di uno stile di guida aggressivo e spettacolare.

43 le vittorie nella sua carriera arrivate con Yamaha e Ducati. Solo sfiorato, invece, il titolo iridato in tre occasioni. Nonostante questo è per gli appassionati e i motociclisti un vero esempio da seguire. Lo stesso che aveva fatto suo figlio.