"Ha detto sì...". Pecco Bagnaia e la proposta di matrimonio a Natale

Pecco Bagnaia si sposa con la fidanzata Domizia Castagnini. Un 2022 da incorniciare quello vissuto dal pilota torinese: prima la rimonta straordinaria su Fabio Quartararo che lo ha portato a vincere il titolo mondiale, ora una vittoria anche nella vita.

Per il campione della Ducati a breve ci sarà da tagliare il traguardo del matrimonio. "Ieri, oggi, domani... insieme. Ha detto sì.. che anno magnifico" . Ha postato lui stesso infatti su Instagram l'annuncio più dolce per questo Natale: per la vigilia, infatti, Pecco ha chiesto a Domizia di sposarlo, e lei ha detto sì. La dichiarazione in grande stile, a Torino - al Piazzale Monte dei Cappuccini - con la consegna dell'anello che lei mostra raggiante. I due si conoscono sin da quando erano bambini, stanno insieme da sei anni e convicono da tre.

La polemica con Marquez

Il 2022 è stato l'anno di Bagnaia, campione del mondo dopo aver recuperato ben 91 punti al rivale Fabio Quartararo. Ma non solo, Pecco è stato capace di ricreare il binomio vincente tutto italiano con Ducati come fatto da Giacomo Agostini-MV Agusta 50 anni fa. Archiviata questa la stagione, la prossima sarà ancora più difficile e la concorrenza si presenta più agguerrita che mai, a partire da Marc Marquez.

"Con Bagnaia c'è stata poca lotta corpo a corpo nel 2022, ma tra essere politicamente corretto e vincere io voglio vincere" , ha spiegato l'otto volte iridato, a margine di un evento dello sponsor Estrella Galicia. "È stato un campionato bellissimo, la prima parte è stata segnata da un solo pilota e da una sola marca, o meglio da un solo pilota, perché Quartararo ha fatto la differenza. E una seconda parte della stagione in cui la moto migliore sulla griglia lo ha divorato, anche se ha commesso qualche errore" provando a minimizzare l'impresa di Pecco.

Provocazioni a cui Bagnaia ha voluto rispondere in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Marc è già tornato, e si è visto bene nel finale di stagione come dopo l’ultima operazione fosse già al 100%. Il suo limite, semmai, quest’anno è stata la moto, ma vedremo che lavoro faranno durante l’inverno alla Honda".