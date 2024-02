Hamilton non l'ha detto nemmeno ai genitori

Il matrimonio tra il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e la Ferrari ha sorpreso il mondo della F1 e non solo. Il sì è stato pronunciato. Manca, però, ancora un anno per vedere Hamilton alla guida di una rossa. È tanta l’emozione dei tifosi ferraristi, colti di sorpresa dalla novità. Ma questi non sono stati gli unici ad essere sorpresi. Perché persino la famiglia dell’asso britannico non era a conoscenza della trattativa col Cavallino rampante.

In pratica sia i genitori e che i fratelli hanno saputo della svolta solo a conclusione dell'operazione. E questo nonostante sia forte il legame che unisce Lewis alla sua famiglia. Il retroscena è stato rivelato proprio da Hamilton parlando a "F1: Back at Base", nuovo podcast realizzato dalla Bbc.

"È stata una scelta solo mia, non l'ho detto neppure ai miei genitori! Volevo farlo per me stesso e sentivo di dover scoprire cosa fosse meglio per me", ha ammesso il 39enne Hamilton. Quest’ultimo ha anche ricordato i giorni dell'accordo con la scuderia di Maranello: "È accaduto tutto molto velocemente, conosco Vasseur da tempo. Ero emozionato dall'arrivo della nuova stagione ma non sapevo cosa mi avrebbe riservato il futuro o per quanto avrei continuato a correre: ora posso dire di essere super motivato ad andare avanti".

Lewis ha anche evidenziato che l'opportunità-Ferrari è arrivata al momento giusto della sua lunga carriera: "Non ho avuto molto tempo per pensare e ho seguito il mio istinto, cogliendo l'occasione" . Ma c’è ancora un anno in cui Lewis e Ferrari dovranno vivere divisi. Un anno su fronti opposti prima dell’unione.

Quanti successi per il campione

Hamilton, classe 1985, ha debuttato in Formula 1 nel 2007 con la McLaren. Nel primo anno sfiora la vittoria. Il pilota britannico resta in testa alla classifica piloti per gran parte del campionato, battuto solo dopo un serrato testa a testa dal ferrarista Kimi Räikkönen. Il successo è solo rinviato.

L'anno successivo arriva il suo primo titolo. Una vittoria che all’epoca lo rende il più giovane campione del mondo della storia a soli 23 anni 9 mesi e 26 giorni. Per un nuovo Mondiale dovrà aspettare diversi anni. Fondamentale per aprire il ciclo di vittorie il passaggio, avvenuto nel 2013, alla Mercedes, scuderia con la quale ha vinto, fino ad ora, 6 mondiali.

Dal 2014 al 2020 solo successi, ad eccezione del 2016 quando nella classifica piloti si piazza secondo alle spalle del compagno di scuderia Nico Rosberg. Due anni dopo, invece, Hamilton non solo vince ma fa segnare il record assoluto di punti in un mondiale: ben 408 punti.