Hamilton si lancia col paracadute: ecco il volo da brividi tra le nuvole

Lewis Hamilton non smette mai di stupire. Il sette volte iridato, in vacanza come tutti gli altri piloti, ha deciso di prendersi qualche emozione in più dopo un 2023 un po' deludente, lanciandosi col paracadute, un passatempo a dir poco adrenalinico.

Il "tuffo" tra le nuvole

Il pilota della Mercedes ha aggiunto lo skydiving alla sua lista di esperienze estreme. Lo ha fatto nei cieli sopra Dubai grazie alla collaborazione con Monster Energy, che ha voluto fargli un regalo davvero speciale. Giovedì ha pubblicato su Instagram il video del lancio dopo il decollo. Il momento da brividi è stato filmato dallo sponsor in un video e mostra un Hamilton davvero a suo agio tra le nuvole, così come lo è in pista. Dopo il decollo ecco il momento del tuffo, delle evoluzioni in aria e dell'agognato momento dell'apertura del paracadute. Non è la prima volta che il pilota di Stevenage decide di lanciarsi nel vuoto per provare grandi emozioni. Una passione iniziata nel 2019, quando conseguì il brevetto e coltivata nel tempo libero, come nel 2021 nella settimana di pausa del Gran Premio di Baku.

Nell’aprile 2022 Hamilton aveva raccontato le sue prodezze nel paracadutismo sui social: "La giornata migliore possibile. Ho fatto skydiving per un paio di anni, ma durante la pandemia non sono mai riuscito ad andare. In 10 salti ho imparato qualcosa di nuovo ogni volta. Un modo fantastico per liberare la mente, ricentrarsi e rifocalizzarsi sulla settimana a venire". Il modo migliore per ricaricarsi insomma, dopo l'ultima stagione, chiusa al terzo posto della classifica dietro a Verstappen e Perez e senza vittorie in gara.

Futuro alla Ferrari?

Hamilton in Ferrari è un tormentone di cui si parla in tutte le occasioni nelle quali il campionato si è trovato ad essere in scadenza di contratto con la Mercedes. Il pilota inglese è stato accostato in diverse occasioni alla Scuderia di Maranello ed è successo anche nel 2023 in particolare nel fine settimana del Gran Premio di Monaco. Il fatto che Hamilton e Vasseur abbiano un ottimo rapporto avendo lavorato insieme in passato ha alimentato molto spesso speculazioni che sono però sempre rimaste tali.