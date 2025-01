Harley-Davidson le novità del 2025. Presentata la nuova Street Glide

Svelata oggi dalla Harley-Davidson, le novità e gli aggiornamenti per la gamma motociclistica 2025. Tra le più importanti spicca sicuramente la Street Glide® Ultra, un modello touring completamente equipaggiato per le lunghe percorrenze, e la Pan America® 1250 ST, una moto sport adventure pronta per qualsiasi strada.

La collezione

Cruiser di Harley-Davidson® 2025 comprende sei modelli con prestazioni e tecnologie notevolmente migliorate. Il potente modello Sportster® S è stato migliorato con sospensioni riviste per un comfort maggiore. La collezione di motociclette Custom Vehicle Operation™ (CVO™) a produzione limitata comprende quattro modelli e completa il portfolio Harley-Davidson più desiderabile di sempre.

Questi nuovi modelli Harley-Davidson® completano la collezione 2025 di moto Harley-Davidson Grand American Touring, Cruiser, Sport, Adventure Touring e Trike, tutte presentate su H-D.com e disponibili da subito presso i concessionari Harley-Davidson® autorizzati in tutto il mondo.

Tutti i nuovi modelli Cruise 2025

Una collezione rinnovata quella Cruiser 2025 che comprende sei motociclette molto diverse tra di loro; ognuna infusa di nuove tecnologie, prestazioni elevate e uno stile rinnovato. Ogni modello è dotato di un nuovo propulsore Milwaukee-Eight® 117 e di sviluppi tecnologici e utilizza il telaio Harley-Davidson® Softail® con sospensione posteriore mono ammortizzata a scomparsa. Low Rider® S, Low Rider® ST, Breakout®, Heritage Classic, Fat Boy® e Street Bob® sono i nomi dei sei modelli ognuno dei quali rappresenta una specifica personalità stilistica, dal nostalgico alle alte prestazioni fino al custom audace.

Street Glide® Ultra 2025

Un modello che eleva l'esperienza del touring a lunga distanza e combina il comfort, la tecnologia, le prestazioni e gli elementi di design introdotti sulla Street Glide 2024 con nuove caratteristiche pensate per supportare viaggi in coppia e di lunga durata per motociclisti alla ricerca di libertà e avventura. Si tratta della moto Grand American Touring di serie più performante offerta da Harley-Davidson.

Pan America® 1250 ST 2025

Una moto sport adventure dinamica, ideale sia per gli spostamenti quotidiani che per le escursioni più avventurose, diventando un'affidabile compagna nei viaggi del fine settimana. È stata progettata per attirare i motociclisti pronti a scambiare una moto sportiva o una streetfighter con una moto agile più confortevole e adatta alle lunghe percorrenze, il modello Pan America 1250 ST offre una posizione di guida eretta e dominante, l'erogazione di potenza flessibile del motore Revolution® Max 1250 raffreddato a liquido, una ruota anteriore da 17" e sospensioni e freni di alta qualità.

Nuovo modello Sportster® S 2025

Dotato di sospensioni appena riviste, il modello Harley-Davidson® Sportster® S è progettato per offrire un'esperienza di guida straordinaria basata sull'emozione di scatenare la coppia a richiesta per un'esplosione di spinta e adrenalina. Il suo peso leggero, le caratteristiche tecnologiche e il design audace si rivolgono a motociclisti esperti e a coloro che sono pronti a distinguersi dalla massa su una moto che si allontana dai canoni stilistici tradizionali.

Le sospensioni anteriori e posteriori appena riviste offrono un aumento del 60% dell'escursione della ruota posteriore senza influire sull'altezza della sella, per migliorare il comfort del pilota su alcuni fondi stradali. Entrambe le sospensioni sono completamente regolabili per compressione/estensione del ritorno e del precarico.

Nuovi modelli Harley-Davidson® Custom Vehicle Operation™ 2025

Per la sua 26° edizione annuale, i modelli Harley-Davidson® CVO™ offrono a motociclisti esigenti quattro modelli di moto super premium a produzione limitata. Ognuno di essi rappresenta una dichiarazione audace di potenza e prestigio e incarna il massimo dello stile e del design Harley-Davidson con nuove finiture e dettagli di design per il 2025.

• I modelli CVO™ Street Glide® e CVO™ Road Glide® elevano design, tecnologia e prestazioni per soddisfare le aspettative dei motociclisti "bagger" più esigenti e raffinati.

• Il modello CVO™ Road Glide® ST, ispirato alle moto Screamin’ Eagle® Factory Team Road Glide® che competono per il campionato MotoAmerica® Mission Foods King of the Baggers, combina l'esclusivo motore Milwaukee-Eight® 121 H.O. con una serie di componenti ad alte prestazioni.

• Il modello CVO™ Pan America®, la moto adventure touring (ADV) di punta della gamma, è

equipaggiata con una serie di robusti accessori originali Harley-Davidson® Genuine Motor progettati per esaltare ogni viaggio. Il CVO™ Pan America® è pronto a cercare l'avventura su qualsiasi percorso, sia asfaltato che sterrato.