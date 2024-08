Tra i due Orange, McLaren e Verstappen, spunta la Mercedes: le prove libere del GP d'Olanda

Ascolta ora 00:00 00:00

Il GP d'Olanda è pronto a regalare delle sorprese. Da quando è tornato nel calendario ufficiale della F1, Zandvoort è stato un fortino inespugnabile per Max Verstappen, padrone di casa e dominatore assoluto. Rispetto agli altri anni la musica sembra cambiata. Altri rivali molto accreditati si inseriscono nella battaglia per la vittoria. Nelle sessione di prove libere disputate nella giornata, oltre al maltempo del mattino, hanno impressionato le McLaren. Non è più una notizia ormai, ma il passo gara mostrato da Lando Norris lo colloca come favorito del weekend. Verstappen osserva da vicino, così come le Mercedes di Russell e Hamilton. I due alfieri delle frecce d'argento hanno preso gusto con la vittoria e si candidano a outsider di lusso. Per quanto riguarda le Ferrari il weekend non è iniziato col piede giusto, tante difficoltà sia per Leclerc che per Sainz. Urge un miracolo.

Prove libere 1 condizionate dal maltempo

La sensazione è che in Olanda l'estate sia finita da un pezzo. Le prove libere 1 sul tracciato di Zandvoort si aprono con uno scenario autunnale: pioggia, forte vento e temperature molto basse. Non l'ideale per una corsa di F1. Il primo a fronteggiare le imperiose folate che arrivano dal mare, con punte anche di 80 km/h, è Charles Leclerc. Il principino della Ferrari inaugura la sessione, ma senza troppo entusiasmo. La Rossa non sembra avere un grande feeling con questo tracciato e la sensazione è che la delusione sia all'uscio di casa. Dopo una mezz'ora il cielo si schiarisce e tutti quanti entrano in pista con un piglio diverso. Alla fine della sessione il miglior cronometro è quello di Lando Norris, su McLaren, che ha la meglio sull'agguerrito padrone di casa, Max Verstappen. Il migliore ferrarista è Carlos Sainz, col quarto cronometro.

I tempi delle FP1:

Lando Norris McLaren 1:12.322 Max Verstappen Red Bull Racing +0.201 Lewis Hamilton Mercedes +0.684 Carlos Sainz Ferrari +0.752 George Russell Mercedes +0.820 Alexander Albon Williams +0.837 Oscar Piastri McLaren +0.908 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +1.241 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1.275 Guanyu Zhou Kick Sauber +1.643 Lance Stroll Aston Martin +1.829 Sergio Perez Red Bull Racing +1.957 Charles Leclerc Ferrari +1.984 Yuki Tsunoda RB +2.096 Fernando Alonso Aston Martin +2.145 Robert Shwartzman Kick Sauber +2.336 Logan Sargeant Williams +3.283 Esteban Ocon Alpine +3.474 Daniel Ricciardo RB +3.909 Pierre Gasly Alpine +9.714

FP2 del GP d'Olanda: la spunta George Russell, quinto Verstappen

La sessione pomeridiana di prove libere sul tracciato di Zandvoort presenta un tempo più clemente. L'asfalto, a differenza della mattina, è asciutto cosa che permette ai piloti di testare più a fondo la propria monoposto. Il primo brivido lo regala George Russell che assaggia la ghiaia olandese, pur evitando di finire con la Mercedes sulle barriere. Il secondo colpo di scena è quello di Carlos Sainz: la sua SF-24 fa i capricci col cambio e lo lascia a piedi. Ferrari numero 55 ai box per tutte le FP2. Anche Nico Hulkenberg è protagonista di un fuoripista, a lui però va peggio che a Russell: barriere centrate, Haas malconcia e bandiera rossa.

Quando iniziano le simulazioni di gara spuntano fuori i nomi di Verstappen e Norris, i due contendenti al titolo che si marcano da vicino:, ma l'olandese (insieme alle Mercedes) è più lento ma costante. Alla fine di tutto il tempo più veloce è quello di Russell, che si candida per la pole position, ma sul passo gara nessuno è come le Mclaren.

I tempi delle FP2: