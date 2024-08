Leclerc già saluta Sainz, Antonelli prenota Monza

Ascolta ora 00:00 00:00

Bentornati a casa di Max dove tutto è arancione e la festa sta per ricominciare. Comunque vada per Verstappen che qui ha sempre vinto ci saranno da celebrare i primi 200 gran premi della sua vita. «Non credo che ne correrò altri 200», dice lui che da quattro gare non vince, una situazione a cui non era più abituato da tre anni. La Red Bull gioca in difesa del suo quarto Mondiale e soprattutto di quello Costruttori dove la McLaren è arrivata a 42 punti e ha ancora 10 gare per tentare il colpaccio e la Ferrari conserva qualche piccolo sogno confidando in una svolta dalla gara di casa della prossima settimana. Chi festeggerà di sicuro domenica è Kimi Antonelli che diventerà maggiorenne e potrà sedersi al volante di una Formula 1 senza richiedere deroghe. Un cammino che dovrebbe portarlo a guidare la Mercedes di Hamilton nelle FP1 di Monza nei giorni in cui Toto Wolff dovrebbe annunciare ufficialmente il suo ingaggio dal 2025. Il grande ritorno di un italiano in Formula1 dopo Giovinazzi, ma un italiano con un'auto in grado di vincere. La Mercedes lo sta monitorando da anni e se lo butterà nella mischia ancora così giovane è evidente che lo ritenga pronto. La Ferrari che prepara qualche sorpresa per Monza qui cercherà di non perdere troppe posizioni in qualifica su una pista dove poi sorpassare è complicato. Intanto Leclerc ha salutato ufficialmente Sainz che durante la pausa ha firmato con la Williams: «Carlos mi mancherà. Andiamo molto d'accordo. Purtroppo, in questo mondo tutto è troppo analizzato e troppo criticato, ma abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Ci sono momenti, con il casco in testa, in cui l'ho odiato e lui ha odiato me, perché non abbiamo visto le cose allo stesso modo. Poi, tutto si risolve parlando tra di noi». E ripete il benvenuto a Hamilton: «Sarà incredibile avere Lewis in squadra, sarà una grande opportunità per imparare da uno dei migliori di sempre. E poi sarà un'opportunità incredibile anche per me per dimostrare di cosa sono capace». Certo, se è arrivato a odiare Sainz, chissà cosa succederà con Lewis che in Ferrari non viene certo a fare delle sfilate di moda.

Intanto la Mercedes vorrebbe continuare la serie che l'ha portata a vincere tre delle ultime quattro gare. In Olanda potrebbe esserci una lotta molto ravvicinata tra le solite quattro squadre. Chissà se Perez riuscirà a svegliarsi dopo aver rischiato il licenziamento.