A Imola le Ferrari 499P brillano nelle prove libere del venerdì

Imola si tinge di rosso. Nella prima giornata del round italiano del WEC, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrar le tre Ferrari 499P protagoniste assolute sia nelle due tornate di prove libere che nella hyperpole. Domani partiranno occupando le prime tre posizioni in griglia.

La giornata iniziava con il miglior tempo nelle prove mattutine di Yifei Ye, pilota ufficiale del Cavallino con la 499P numero 83 del team AF Corse (1:31.347). In seconda posizione la 499P ufficiale numero 50 dell’equipaggio Fuoco-Molina-Nielsen, con un distacco di soli 0’’156.

Nelle libere pomeridiane la 499P numero 50 chiudeva in prima posizione grazie ad un 1:30.957 di Antonio Fuoco. Terza la Ferrari #83 a 374 millesimi dai leader.

“A Imola è difficile sorpassare, partire davanti è fondamentale” ci spiegava Alessandro Pier Guidi, pilota della 499P #51.

Al termine della Hyperpole le tre 499P fanno registrare i tre migliori tempi: Antonio Fuoco davanti a tutti con il tempo di 1'29"466 al volante della #50. A quasi mezzo secondo la #83 di Robert Shwartzman, in Hyperpole tra le Hypercar private, terza la #51 ufficiale con Alessandro Pier Guidi.

Per le Porsche quarto (#6) e quinto tempo (#6) con Kévin Estre e Matt Campbell. Migliore delle Toyota, Kamui Kobayashi, che partirà sesto. Ad Imola, grazie alla Pole firmata da Alex Malykhin in 1'42"365 con la 911 #92 di Pure Rxcing continua il momento magico, iniziato con la gara in Qatar, di Porsche. In seconda posizione la Aston Martin #27 con Ian James. Seconda fila per le BMW di WRT guidate da Ahmad Al Harthy con Valentino Rossi #46 e Darren Leung con la #31. Alle spalle delle vetture di Monaco la Lamborghini #85mIron Dames con Sarah Bovy. La 6 ore di Imola sarà trasmessa domani in diretta su Eurosport, i canali della piattaforma Discovery e su fiawec.tv.

La partenza è alle 13.