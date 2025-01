Joan Pedrero si assicura un posto nella top 10 nell'Africa Eco Race 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

Il motociclista Joan Pedrero ha fatto "mangiare la polvere" ai tanti avversari in sella alla splendida Harley-Davidson Pan America 1250 nell'Africa Eco Race 2025. A spiegarlo con grande orgoglio, proprio Harley-Davidson che ha celebrato la straordinaria performance di Pedrero all'Africa Eco Race 2025, dove ha ottenuto l'ottavo posto assoluto e conquistato il primo posto nella categoria +1000 cc.

L'Africa Eco Race

Si tratta di uno dei rally raid più duri al mondo, che copre oltre 5.900 chilometri nell'impegnativo territorio africano prima di culminare all'iconico Lac Rose a Dakar. Pedrero è rimasto tra i primi dieci durante tutta la gara, mostrando la sua abilità e la capacità della Pan America 1250™ di offrire prestazioni elevate giorno dopo giorno, nonostante abbia gareggiato contro moto da rally significativamente più leggere e altamente modificate. Il motociclista e la sua incredibile moto, hanno sfidato le aspettative, dimostrando come la Pan America 1250™ poteva eccellere in alcune delle condizioni più impegnative.

Il motociclista Joan Pedreiro in sella alla sua Harley-Davidson Pan America 1250™

Le grandi prestazioni

Questo risultato si basa sul debutto storico di Harley-Davidson nell'Africa Eco Race 2024, dove Pedrero ha anche rivendicato il titolo della categoria +1000 cc sulla stessa moto. La campagna 2025 consolida quindi la Pan America 1250™ non solo come concorrente ma come leader nel mondo delle moto da avventura, ridefinendo ciò che è possibile per una moto adventure touring nella sua configurazione standard. Inoltre a rendere questo traguardo ancora più eccezionale è il fatto che la Pan America 1250™ era praticamente nella sua configurazione originale.

Alimentata dal motore Revolution® Max 1250, un V-Twin da 1250 cc raffreddato a liquido, la moto ha dimostrato eccezionale potenza, resistenza e affidabilità, gestendo ambienti estremi con la stessa configurazione disponibile per i motociclisti di tutto il mondo. Per Pedrero e la Pan America 1250™, è stata l'occasione per dimostrare la durata, il controllo e la maneggevolezza superiore della moto in condizioni eccezionali, consolidando ulteriormente il suo posto come rivoluzionaria nel motociclismo d'avventura.

