Leclerc il bis a casa può solo sognarlo. Novità della doppia sosta

Questa volta lo hanno vestito di bianco. Magari Charles avrebbe preferito una macchina nuova, invece deve accontentarsi di una tuta e di una nuova collezione (oggi le chiamano capsule) di moda che ha firmato insieme a Rocco Iannone. Il principe uscente di Monaco vorrebbe restare in carica anche quest'anno sulla pista di casa, ma sa quanto sia difficile: «Credo in me stesso e so che sui cittadini sono andato sempre piuttosto bene e so che l'opportunità c'è. Ma a differenza del passato c'è un punto debole che sono le curve lente. Ma la motivazione che ho venendo qui è sempre alta. Pista unica e possiamo essere sorpresi positivamente». Lasciatelo sognare. Non sarà semplice anche se per ravvivare il gran premio sono cambiate le regole e in gara saranno obbligatori due pit stop.

Insomma domenica potrebbe davvero accadere qualcosa di strano. Ogni tanto al Casinò esce anche lo zero Ma chi vuol vincere meglio punti sul duo McLaren o su Max. Tv: domani pole ore 16 Sky (diff. Tv8 19), domenica Gp alle 15 (diff. 18,30)