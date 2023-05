MotoGP, prima l'incidente poi la lite sulla ghiaia: cosa è successo tra Bagnaia e Viñales

Il GP di Francia di MotoGP è finito prima del tempo per Francesco Bagnaia e Maverick Viñales. L'italiano, campione in carica, e lo spagnolo sono caduti sul finire del sesto giro. Un incrocio di traiettorie ha fatto sì che l'Aprilia numero 12 toccasse la Ducati #1 con inevitabile doppia scivolata e ritiro.

Un ritiro pesante in ottica iridata per Bagnaia, che era reduce dai due zeri incassati in Argentina e Stati Uniti e sperava di poter dare seguito alla bella vittoria in terra spagnola a Jerez. L’incidente non ha tolto a Bagnaia la testa della classifica, ma ora il ducatista ha solo un punto di vantaggio sul vincitore Marco Bezzecchi. Il campione del mondo dopo l'incidente ha lamentato un problema alla caviglia destra e sono in corso della radiografie in corso per il pilota Ducati.

La dinamica

A 23 giri alla fine del GP di Francia. Vinales e Bagnaia sono in bagarre, lo spagnolo va largo, attacca e lascia un grande varco all'interno. Pecco ci va tutto dentro, Vinales va molto a destra per fare il cambio di direzione e trova il campione del mondo. Nella manovra finisce per allargarsi sulla sinistra, e il ducatista ne approfitta per attaccarlo all'interno, proprio mentre l'altro stava rientrando: è stato a quel punto che i due si sono toccati, il catalano perde il controllo della sua RS-GP e una frazione di secondo più tardi trascina sull'asfalto Pecco.

lo mejor de la carrera ha sido ver a bagnaia y viñales darse de hostias jsjsjjsjsj

pic.twitter.com/rsi8fjvPx0 — ᴍᴀʀqᴜᴇsɪsᴛᴀ (@carmenruiztr) May 14, 2023

Il contatto è inevitabile, i due finiscono per terra nella ghiaia. Subito dopo il contatto, Vinales si rialza e va a chiedere spiegazioni a Bagnaia, spingendolo più volte. Inevitabile la reazione di Pecco. Gli animi si scaldano, complice anche una caduta piuttosto pericolosa da parte dei due piloti. A fermare la mini-rissa tra i due sono intervenuti gli steward che erano accorsi subito per capire la loro situazione fisica e medica. La discussione prosegue... A freddo, viene sancita la pace tra Bagnaia e Vinales. I due vengono accompagnati con lo stesso motorino al box e hanno evidentemente il tempo per spiegarsi ulteriormente. Prima dell'addio, la stretta di mano.

Le reazioni

Davide Tardozzi, team manager Ducati, ha commentato così l’episodio ai microfoni di Sky Sport MotoGP: "Pecco sta bene, è un po’ frustrato. È chiaro che è stata dura questa caduta per lui. È stata una situazione di gara un po’ problematica, ma non ne ha voluto parlare. È meglio non commentare e rivedere meglio le cose, anche se non c’è niente da fare. Purtroppo abbiamo perso punti importanti, è così".