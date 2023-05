MotoGP, succede di tutto a Le Mans: trionfa Bezzecchi. Bagnaia fuori, litiga con Viñales

Marco Bezzecchi su Ducati non ufficiale (VR46 Racing) ha vinto il Gran Premio di Francia classe MotoGP a Le Mans. Dietro al pilota italiano le due Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. Il pilota italiano a -1 punto in classifica dal connazionale e leader della classifica Pecco Bagnaia, costretto al ritiro dopo la bagarre al quinto giro con Maverick Viñales. Caduta anche per un contatto tra Luca Marini ed Espargaró. Clamoroso scivolone nel finale di Marc Marquez, era 2°.

La gara

Grande partenza di Marc Marquez, che si porta al comando: dietro di lui Jack Miller e Luca Marini, mentre Bagnaia scivola in quarta posizione. Marquez in testa dopo il primo giro: lo spagnolo ha un margine di 3 decimi su Miller. Bagnaia prova a farsi vedere negli scarichi di Marini. Miller si porta in testa, superando Marquez. Sorpasso anche di Bagnaia su Marini. Va largo Jorge Martin, che perde diverse posizioni ed è ora nono. Contatto di gara tra Marini e Vinales: che bagarre nelle prime posizioni. Tutti i primi 7 della classifica sono molto vicini, può succedere ancora di tutto. Maverick Vinales scatenato: entra su Marini e si porta in quarta posizione alle spalle di Bagnaia. Martin tenta la rimonta dopo l'errore: ora è 6°. Incidente tra Bagnaia e Vinales, i piloti si rialzanoe litigano in pista. Maverick perde il controllo della sua Aprilia e va a centrare Bagnaia.

Poi il pilota spagnolo ha provato a chiarirsi con Pecco, che non ha accettato il chiarimento. Nel frattempo caduto anche Luca Marini. Intanto Miller in testa su Martin e Bezzecchi. Poi Marc Marquez, Zarco e Augusto Fernandez. 7° Espargaro. Incidente anche tra Luca Marini e Alex Marquez successivo a quello Vinales-Bagnaia: il pilota italiano è caduto ed è stato centrato dal ducatista. Bezzecchi vola al comando! Scatenato il pilota del Mooney VR46, che dopo un sorpasso azzardato su Marquez ha dovuto cedere la posizione ma poi si è subito portato al comando. Alle sue spalle Marquez, Miller e Martin. Bezzecchi ha un vantaggio di 8 decimi su Marc Marquez. Poi Miller, Martin, Zarco e un sorprendente Augusto Fernandez. Bezzecchi ha ora 2 secondi di vantaggio su Marc Marquez. Jorge Martin è invece distante mezzo secondo dal pilota Honda. Sesto al momento Aleix Espargaró su Aprilia. Cade anche Marquez. Dopo un altro sorpasso di Martin, il pilota Honda ha cercato di restare agganciato ma era al limite e si è sdraiato. Marco Bezzecchi vince il GP di Francia, è la sua seconda vittoria in carriera, secondo Martin e terzo Zarco.

La lite Bagnaia-Viñales

Dopo aver attaccato l'italiano all'interno, l'ex Yamaha è andato largo in staccata. Durante il tentativo di controsorpasso, però, il campione del mondo in carica è finito sulla traiettoria di Viñales , il quale ha sbandato buttando giù anche il collega. I due, subito dopo l'episodio, si sono alzati andandosi incontro, entrambi furiosi per quanto appena accaduto. Attimi di tensione nella ghiaia in seguito a una caduta che poteva avere conseguenze peggiori, con Pecco e Vinales protagonisti di un'accesa discussione.. Da capire ancora le condizioni dei due piloti, con Bagnaia che sembrava zoppicare leggermente.