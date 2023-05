A Monte Carlo Hamilton smonta la bufala del suo futuro in Ferrari

Lewis Hamilton non guiderà una monoposto Ferrari né l`anno prossimo, né a questo punto mai. Dovrà accontentarsi delle supercar del Cavallino che ancora ha in garage. La grande bufala si è già sgonfiata del tutto. Dispiace per chi ci aveva creduto. Lewis ha chiuso definitivamente la porta alla Ferrari che, da parte sua, assicura di non aver mai neppure cercato di aprire. Almeno questa volta. «Sto rinnovando con la Mercedes, siamo ai dettagli e no, la Ferrari non mi ha cercato», ha detto Hamilton alla vigilia delle prove di Monte Carlo dopo che Leclerc, diplomaticamente e furbescamente, aveva detto: «Chiunque sarebbe felice di averlo come compagno perché c`è tanto da imparare».

Fred Vasseur non smentisce di aver chiacchierato con Hamilton, ma nega ogni proposta: «Ribadisco che non abbiamo parlato con Lewis. Credo che ogni singola squadra in questo paddock lo vorrebbe avere, sarebbe stupido negare una cosa del genere. Personalmente parlo con Lewis quasi ogni fine settimana di gara e lo faccio da vent`anni. E non voglio smettere di farlo perché ci sono dei media che potrebbero collegare queste chiacchierate a chissà cosa».

La storia finisce qui. In realtà era finita da anni. Le due parti si erano guardate, avevano flirtato, ma non erano mai arrivate oltre i preliminari. Chiuso il fantamercato, finalmente si riaccendono i motori con un pensiero all`Emilia Romagna che accomuna tutto il circus, non solo chi ci è nato (Domenicali) o chi ci vive (Tsunoda e i ragazzi dell`Alpha Tauri). La domanda è una sola: riusciranno Leclerc o Alonso a giocare uno scherzetto a Verstappen?

Tv: domani su Sky pole ore 16 (differita TV8 18,30), domenica Gp ore 15 (differita 18)