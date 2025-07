Chi era il pilota spagnolo morto a soli 17 anni

Un'altra tragedia scuote il mondo delle moto, dopo la tragica morte del 20enne Borja Gòmez avvenuta a seguito di una caduta sul circuito francese di Magny-Cours lo scorso 3 luglio: la vittima è Pau Alsina, pilota catalano di appena 17 anni, che ha riportato delle fatali ferite alla testa a causa di un incidente avvenuto al Motorland di Aragon.

Il ragazzo, caduto durante una sessione di allenamento sul tracciato sito nei pressi di Alcañiz, località della comunità autonoma spagnola dell'Aragona, correva nel campionato JuniorGP Moto 3, l'anticamera del motomondiale. Era stato il team Estrella Galicia 0,0 a credere nelle sue qualità e a dargli l'opportunità di mettersi in mostra prelevandolo direttamente dalla ETC. Il ragazzo aveva dato prova del suo talento anche nel CIV, il campionato italiano di velocità, prendendo parte alla doppia sessione di gare nei circuiti storici di Vallelunga e Misano e portando a casa ben 3 podi sulle 4 gare totali disputate.

Alsina, nel weekend in cui la MotoGP faceva tappa a Brno, aveva deciso di effettuare una serie di test sul circuito di Aragon, dove si sarebbe dovuta svolgere la gara della sua categoria. Proprio durante una di queste sessioni di allenamento il giovane pilota catalano è rimasto vittima di un terribile highside: la moto si è imbizzarrita nella fase di percorrenza del curvone veloce del tracciato, proiettandolo in aria. Sbalzato a una grande altezza, Alsina è precipitato pesantemente sull'asfalto, sbattendo la testa.

Le ferite riportate dopo il tremendo incidente si sono rivelate troppo gravi e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e le cure ricevute in ospedale, il 17enne è purtroppo deceduto.

Nato a Sallent, città della Catalogna, Pau Alsina aveva ereditato la passione per la velocità dal padre, da sempre impegnato nel mondo dei kart. Per questo motivo era salito in sella fin dalla tenera età di 3 anni, sviluppando un grande amore per le due ruote. La carriera del ragazzo aveva avuto un'importante svolta nel 2021, quando avvenne il debutto nello European Talent Cup, e di recente aveva avuto un'ulteriore spinta verso l'alto con la chiamata nello JuniorGP Moto 3, che gli avrebbe potuto spalancare le porte del motomondiale.

La sua scuderia gli ha voluto dedicare un commosso messaggio di commiato sui social network: "Il Team Estrella Galicia 0,0 e Monlau Motul annunciano con rammarico la scomparsa di Pau Alsina, in seguito al grave incidente avvenuto lo scorso fine settimana al MotorLand Aragón" , si legge nella nota.

"Il suo impegno e il suo atteggiamento, sempre positivi e vicini, rimarranno per sempre nella nostra memoria. Riposa in pace, Pau. Ti apprezziamo"

