Tragedia a Magny-Cours: morto a 20 anni il pilota spagnolo Borja Gomez

Il motociclismo piange Borja Gomez. Il pilota spagnolo, 20 anni, ha perso la vita sul circuito francese di Magny-Cours, mentre era impegnato nelle prove libere dell'Europeo Stock 600, quando in una curva è scivolato e un'altra moto lo ha colpito.

L'incidente sarebbe avvenuto, secondo una dinamica poco chiara. Sembra infatti che Gomez sia caduto a causa di una perdita d'olio in pista, che avrebbe reso scivoloso l'asfalto, provocando una caduta multipla di altre molto. Una volta disarcionato dalla sua Honda infatti, il piolta del team Laglisse sarebbe stato investito incolpevolmente dai colleghi giunti alle sue spalle. L'intervento dei medici, per quanto tempestivo, non è bastato a salvare il giovane Borja. La famiglia e la squadra hanno confermato il decesso subito dopo l'incidente.

Proprio il team Laglisse ha reso nota l'accaduto con una nota diffusa sui social: "Con tutto il dolore del nostro cuore, ci dispiace comunicare che Borja Gomez è deceduto sul circuito di Magny-Cours dopo un grave incidente durante il primo turno di prove libere del campionato europeo Stock". Prosegue il breve comunicato: "Al di là del suo eccezionale talento di pilota, ricorderemo Borja come la grande persona che era. La sua simpatia e il suo sorriso saranno eterni. Lo porteremo sempre nei nostri cuori. Da parte di tutto il Team Laglisse, vogliamo porgere le nostre condoglianze a tutti i familiari e amici in questi momenti difficili che stiamo attraversando. Ti vogliamo bene, Borja. Riposa in pace".

In carriera Gomez aveva disputato quindici le gare disputate nel Motomondiale, tutte nella classe Moto2 tra 2022 e 2023, con la Kalex. Il miglior risultato era stato il dodicesimo posto nel GP di Valencia 2022, supportato dal team Flexbox HP40. Meno brillanti le sue prestazioni nella stagione seguente con la formazione Fantic. Sei le gare totalizzate durante le due stagioni in Supersport, nel 2021 e nel 2024, senza grandi lampi. Il 2025 sembrava particolarmente favorevole a Borja, in testa alla classifica sia nell'Europeo Stock 600 che nel campionato spagnolo Superbike. Progetti di rilancio spazzati via da un tragico destino.

In tantissimi del mondo del motorsport, stanno lasciando messaggi di cordoglio in rete in una giornata davvero tragica dopo la morte di Diogo Jota. Tra i tanti messaggi anche il leader della MotoGP, Marc Marquez: "Un giorno triste per lo sport, tutto il mio cordoglio e il sostegno per gli amici e la famiglia di Borja".

"20 anni… Le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia e agli amici di Borja Gómez per il tragico incidente di Magny-Cours. Riposa in pace, Borja".

Ma anche la leggenda del tennis,ha voluto scrivere un pensiero per il connazionale: