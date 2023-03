MotoGP 2023: tutti i piloti, le gare e dove vedere la nuova stagione in tv

Finalmente ci siamo: nel weekend del 26 marzo inizia la stagione 2023 della MotoGP. Fari puntati puntati su Pecco Bagnaia. Dopo il Mondiale conquistato lo scorso anno, il torinese è certamente il favorito assoluto per questa stagione, su una Ducati GP23 che nei test è stata una vera macchina da guerra. Attesa dunque una partenza a razzo di Pecco, a differenza dell’anno scorso in cui cambiò marcia solo nella seconda parte del Mondiale dopo le difficoltà iniziali.

Gli avversari però saranno tanti a partire dal compagno di box Enea Bastianini. La maggiore novità della nuova stagione è la Sprint Race al sabato in tutti i 21 week end della stagione. Una corsa sulla distanza accorciata, con punteggio dimezzato (12 punti al vincitore, 9 al secondo, 7 al terzo, poi a scalare 6 al quarto, 5 al quinto, 4 al sesto, 3 al settimo, 2 all'ottavo e 1 al nono). Adesso proviamo a scoprire di più sulla stagione alle porte, sperando che possa essere per i colori italiani, ricca di trionfi come quella appena trascorsa.

I piloti e le scuderie

Ci sarà un solo debuttante che è Augusto Fernandez, campione del mondo della Moto2 lo scorso anno. Sei gli italiani al via, uno in meno rispetto all'anno scorso per l'addio alle corse di Andrea Dovizioso. Le Desmosedici sono affidate a quattro team (ci sono anche la Pramac con Jorge Martin e Johann Zarco; il team Gresini di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio e la VR46 di Luca Marini e Marco Bezzecchi). Grande curiosità in top class per l'esordio assoluto di due team: RNF Aprilia e GasGas.

Ducati Lenovo Team (Ducati): Pecco Bagnaia #1 - Enea Bastianini #23

Monster Energy Yamaha (Yamaha): Fabio Quartararo #20 - Franco Morbidelli #21

Repsol Honda Team (Honda): Marc Márquez #93 - Joan Mir #36

Red Bull KTM Factory Racing (KTM): Brad Binder #33 - Jack Miller #43

Aprilia Racing Team (Aprilia): Aleix Espargaró #41 - Maverick Viñales #12

Prima Pramac Racing (Ducati): Johann Zarco #5 - Jorge Martín #89

Gresini Racing MotoGP (Ducati): Alex Márquez #73 - Fabio Di Giannantonio #49

LCR Honda (Honda): Alex Rins #42 - Takaaki Nakagami #30

CryptoDATA Aprilia RNF (Aprilia): Miguel Oliveira #88 - Raúl Fernández#25

Mooney VR46 Racing Team (Ducati): Luca Marini #10 - Marco Bezzecchi #72

Tech3 GasGas Factory Racing (KTM): Pol Espargaró #44 - Augusto Fernández #37

Il calendario delle gare

In calendario sono fissati ben 21 Gran Premi. Si parte dal Portogallo, sui saliscendi di Portimao. Poi c'è l'ingresso del Gran Premio del Kazakistan e d'India. Chiusura il 24-26 novembre a Valencia.

GP Portogallo - Portimao 26-03-2023, ore 15.00 SKY

GP Argentina - Rio Hondo 02-04-2023, ore 19.00 SKY

GP Americhe - Austin 16-04-2023, ore 21.00 SKY

GP Spagna - Jerez 30-04-2023, ore 15.00 SKY e TV8

GP Francia - Le Mans 14-05-2023, ore 14.00 SKY

GP Italia - Mugello 11-06-2023, ore 14.00 SKY e TV8

GP Germania - Sachsenring 18-06-2023, ore 14.00 SKY

GP Olanda - Assen 25-06-2023, ore 14.00 SKY e TV8

GP Kazakistan - Almaty 09-07-2023, ore 10.00 SKY

GP Gran Bretagna - Silverstone 06-08-2023, ore 14.00 SKY e TV8

GP Austria - Spielberg 20-08-2023, ore 14.00 SKY

GP Catalogna - Barcellona 03-09-2023, ore 14.00 SKY

GP San Marino - Misano Adriatico 10-09-2023, ore 14.00 SKY e TV8

GP India - Nuova Delhi 24-09-2023, ore 10.30 SKY e TV8

GP Giappone - Motegi 01-10-2023, ore 7.00 SKY

GP Indonesia - Mandalika 15-10-2023, ore 8.00 SKY

GP Australia - Phillip Island 22-10-2023, ore 5.00 SKY

GP Thailandia - Buriram 29-10-2023, ore 8.00 SKY

GP Malesia - Sepang 12-11-2023, ore 7.00 SKY

GP Qatar - Losail 19-11-2023, ore 18.00 SKY

GP Comunità Valenciana - Valencia 26-11-2023, ore 14.00 SKY Happy 2023 Everyone!



With 21 rounds in 18 countries to look forward to, this might be the best year yet! #MotoGP pic.twitter.com/dZOgbPqu8z — MotoGP™ (@MotoGP) January 1, 2023

I favoriti

Le certezze rimangono le Ducati. Le moto di Borgo Panigale sono andate fortissime nei test invernali e partono ancora da favorite assolute. Ormai è un mezzo privo di punti deboli e il migliore sembra ancora lui: Pecco Bagnaia, pronto ad annientare la concorrenza e a conquistare il secondo mondiale della carriera dopo la splendida rimonta del 2022. Gli avversari però sono tanti: prima di tutto Enea Bastianini, anche lui ormai vestito di rosso e quindi pilota ufficiale. Non sono da sottovalutare neanche i vari Martin, Marini e Zarco, che sembrani pronti per puntare a qualcosa di grosso. E poi ci sono Aleix Espargaró e Fabio Quartararo, con una moto che parte un gradino sotto ma con il talento giusto per impensierire Pecco. Discorso simile anche per Marc Marquez da considerare un outsider di lusso, viste le indicazioni poco incoraggianti dei test della sua Honda.

La MotoGP su Sky e TV8

Sky avrà l'esclusiva per tutti i 21 GP presenti in calendario. Ogni weekend sarà trasmesso in diretta per intero, dalle libere alla gara, oltre che la sprint race, su Sky Sport MotoGP (208) e i Gran Premi anche su Sky Sport Uno (201). Il tutto sarà quindi anche in streaming su Sky Go e su NOW. Su TV8 in chiaro andranno in onda in diretta sei GP: Barcellona, Mugello, Assen, Silverstone Misano e India. In altri weekend TV8 mostrerà in diretta solo la Sprint Race: Portimao, Termas de Rio Hondo, Austin e Le Mans. Per tutte le altre gare sullo stesso canale sarà garantita la differita integrale, circa tre ore dopo la conclusione dell'evento.

Quando e dove vedere il GP del Portogallo

Domenica di fuoco all’Autodromo International do Algarve da vivere tutta su Sky: a mezzogiorno si parte con la gara della Moto3, si continua alle ore 13.15 con la Moto2, per finire con la gara ufficiale della MotoGP alle ore 15. La domenica su Tv8 sarà in differita, con la Moto3 dalle ore 14.15, la Moto2 alle ore 15.30 e alle ore 17.00 la MotoGP. La gara sarà raccontata da Guido Meda e Mauro Sanchini, con le incursioni dell’insider Mattia Pasini. A Vera Spadini la conduzione degli approfondimenti pre e post gara di Paddock Live Show.

Domenica 26 marzo

Ore 10.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11.00: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 12.00: gara Moto3 – in differita su TV8 dalle 14.05

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.15: gara Moto2 – in differita su TV8 dalle 15.20

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: Grid

Ore 15.00: gara MotoGP – in differita su TV8 dalle 17.05

Ore 16.00: Zona Rossa

Ore 17.00: Race Anatomy MotoGP