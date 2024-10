MotoGP, all'improvviso spunta Binder: Martin davanti a Bagnaia nelle pre-qualifiche del Giappone

Ascolta ora 00:00 00:00

Se nelle FP1 di Motegi, in Giappone, abbiamo assistito al fuoco tra Bagnaia e Martin, che si sono contesi il giro più veloce fino all'ultimo istante, con l'italiano che ha prevalso di una manciata di decimi di secondo, nelle pre-qualifich della MotoGP è spuntato all'improvviso il sudafricano Brad Binder, che ha eliminato la concorrenza. Il pilota della KTM è il più brillante della seconda sessione di prove libere. Per quanto riguarda la lotta al vertice, stavolta Martin (terzo) ha battuto Bagnaia (settimo).

FP1, Bagnaia chiude da leader

Nella mattinata italiana Pecco Bagnaia ha volata con la sua Ducati Desmosedici sul tracciato di Motegi, in Giappone. Il due volte iridato della MotoGP è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere, fissando il cronometro sull’1:43.209, un decimo più rapido di Jorge Martin, che lo precede nella classifica generale di 21 punti. L'appuntamente nel Sol Levante diventa tappa fondamentale per questo duello che viene combattuto punto su punto. Scorrendo la classifica troviamo al Fabio Di Giannantonio, quarto Marc Marquez, poi la prima non Ducati, ovvero la KTM di Jack Miller. Hanno completato la top dieci: Marco Bezzecchi, Joan Mir, Johann Zarco, Maverick Vinales ed Enea Bastianini. Durante la sessione sono scese delle gocce di pioggia che hanno reso un po' più pericoloso e scivoloso l'asfalto. Da segnalare la presenza di Lorenzo Savadori in sostituzione dell’infortunato Miguel Oliveira in sella all’Aprilia Trackhouse.

FP2, Binder sorprende tutti

La sorpresa delle FP2 di Motogi è quella di trovare al vertice della classifica una moto che non sia una Ducati. Infatti, a primeggiare la sessione di pre-qualifica è stata la KTM guida da Brad Binder grazie a un tempo di 1:43.436, che è inferiori a quello registrato da Bagnaia nelle FP1. Il sudafricano ha comunque messo la sua moto davanti a quella di Marc Marquez, che concluso questa prova al secondo posto. Per trovare il primo contendente al titolo bisogna scendere proprio al terzo posto, dove compare la Ducati Pramac di Jorge Martin. Soltanto settimo Pecco Bagnaia che ha chiuso la mattinata a tre decimi di secondo da Binder.

Appena fuori dai migliori dieci, e costretti dunque a passare dal Q1 in qualifica, Jack Miller con l'altra KTM, Takaaki Nakagami con la prima delle Honda,, la sola Ducati rimasta fuori dalla top 10, Fabio Quartararo con la Yamaha e Aleix Espargaro del team ufficiale Aprilia.

Questa la classifica: