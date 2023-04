MotoGP Austin, pole position funambolica per Bagnaia

Francesco Bagnaia coglie un'altra clamorosa pole position, facendo il record della pista (2:01.892) di Austin. Per il campione del mondo in carica della MotoGP si tratterà della dodicesima volta in cui scatterà dalla prima piazzola della griglia di partenza. Accanto al pilota ufficiale della Ducati, in prima fila, partiranno Alex Rins su Honda e Luca Marini su Ducati Mooney VR46. Bezzecchi, in testa al mondiale, avrà l'opportunità di partire dalla seconda fila insieme ad Alex Marquez e Aleix Espargaro su Aprilia.

Le premesse

La terza tappa del Motomondiale fa tappa negli Stati Uniti, precisamente ad Austin, Texas. La MotoGP farà a meno degli assenti Marc Marquez (Honda), Enea Bastianini (Ducati) e Pol Espargaro (GasGas Tech3), sostituiti, rispettivamente, da Stefan Bradl, Michele Pirro e Jonas Folger. Il leader del mondiale è Andrea Bezzecchi del Team Mooney VR46, su Ducati Desmosedici, autore dell'ultima splendida vittoria sotto la pioggia argentina di Thermas de Rio Hondo. La prima della sua carriera nella classe regina. Desta curiosità sapere se l'italiano riuscirà a ripetersi a due settimane di distanza o se Bagnaia, Vinales, Quartararo e soci gli toglieranno subito lo scettro di numero uno.

Tempo di qualifiche

Al GP delle Americhe splende il sole che scalda un asfalto che piace a chi cerca la velocità pura. Al termine delle prove libere 3 a spuntarla è "Pecco" Bagnaia, davanti ad Alex Marquez e Luca Marini. Seguono Martin, Quartararo, Bezzecchi, Zarco, Espargaro, Di Giannantonio e Binder. Significa che vanno a giocarsi la Q1, combinando i tempi delle varie free practice: Bezzecchi, Mir, Nakagami, Zarco, Oliveira, Morbidelli, Pirro, Raul Fernandez, Di Giannantonio, Bradl, Augusto Fernandez, Folger. L'italiano leader del mondiale ha chiuso all'undicesimo posto, per questo dovrà sgomitare e arrivare almeno nelle prime due posizioni per raggiungere il Q2 valevole per la pole position. Grazie a un'ottima prestazione, Bezzecchi passa al turno successivo insieme a Zarco. Tagliato fuori l'ex campione del mondo Mir.

MotoGP, pole position di Bagnaia

Il gruppo di piloti che corre per la pole position è formato da: Martin, Bagnaia, Rins, Marini, Alex Marquez, Vinales, Quartararo, Binder, Aleix Espargaró, Miller, Bezzecchi, Zarco. A girare subito fortissimo è proprio Bagnaia, che ha una voglia matta di dimenticare la caduta in Argentina. A proposito di scivolate è Jorge Martin il primo a uscire dalla contesa quando stava spingendo forte. Lo spagnolo era uno dei favoriti per il giro veloce della giornata. Uno dei più lesti in pista, però, è Alex Marquez, che immettendosi nella scia della Ducati numero 1, prova a fare la pole. A cinque minuti dal termine, lo spagnolo e Bagnaia sono appaiati al primo posto con lo stesso cronometro. Quando si entra nella fase calda degli ultimi giri lanciati, tuttavia, cadono prima Miller e poi lo stesso Marquez.

Alex Rins in azione

A giocarsi sul filo di lana la posta in palio più alta concorrono Marini e Rins, ma a spuntarla è il ducatista "Pecco", che coglie anche il record del tracciato americano. Prima fila inedita, con Rins bravissimo a portare la Honda dove nessuno era riuscito finora in questo primo scorcio di stagione. Bene Marini terzo, soltanto quinto Bezzecchi. In mezzo a loro scatterà Alex Marquez. La top ten viene chiusa da: Aleix Espargaro, Quartararo, Vinales, Zarco e Miller.