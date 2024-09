MotoGP, Bastianini trionfa a Misano davanti a Martin tra le polemiche. Cade Bagnaia

Ascolta ora 00:00 00:00

Enea Bastianini vince il Gran Premio dell'Emilia-Romagna di MotoGP, disputato sul tracciato di Misano, dopo un finale molto concitato. All'ultimo giro il pilota di Rimini si è reso protagonista di un sorpasso al limite su Jorge Martin, costringendo lo spagnolo al secondo posto. Può comunque sorridere Martin, pensando alla lotta mondiale. Complice la caduta di Pecco Bagnaia a sette giri dal termine, il pilota madrileno ora ha un vantaggio in classifica di 24 punti. Giova dell'errore di Pecco anche Marc Marquez, che conquista così il gradino più basso del podio. Gli italiani Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli sono rispettivamente quarto e quinto. Nell'ordine, completano la top ten Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Aleix Espargaro, Alex Marquez e Miguel Oliveira.

#MotoGP #EmiliaRomagnaGP



In un altro periodo, tutto regolare. Oggi (in teoria) sarebbe da rivedere. Basta scorgere dove finisce Bastianini dopo il sorpasso. Parlo da un punto di vista del metro di misura e giudizio dello Stewards Panel. Variabile? pic.twitter.com/Mfy3YU4JUd — Alessio Piana (@AlessioPiana130) September 22, 2024

Un'autentica beffa per Martin, che sentiva già il sapore della vittoria a Misano ma tutto è crollato quando all'ultimo giro Bastianini ha compiuto il sorpasso decisivo. Una manovra al limite ma comunque consentita e non messa sotto investigazione. Martin va su tutte le furie mentre l'italiano gli passa davanti e taglia il traguardo per primo, portandosi a casa una vittoria straordinaria. Gara da dimenticare invece per Bagnaia che nel finale ha cercato a tutti i costi di rimontare andando oltre ogni limite. Una corsa disperata per cercare di raggiungere i diretti concorrenti. A sette giri dalla fine per il due volte iridato finisce nel peggiore dei modi: Pecco spinge troppo e finisce nella ghiaia, una caduta rovinosa che gli costa la gara e tutti i sogni di gloria. A quel punto non gli resta che ringraziare Bastianini, che con la sua vittoria in extremis gli consente almeno di limitare i danni. Con il distacco in classifica salito a 24 punti, per il pilota della Ducati non sono più ammessi passi falsi.

"La gara è stata incredibile e Martin oggi è stato perfetto. Era difficilissimo superarlo: ci avevo già provato a tre giri dal termine. Nell'ultimo giro ho visto uno spazio alla curva 4 e mi ci sono buttato dentro. Ero molto al limite, ma poi ho chiuso la traiettoria. E' bellissimo vincere a Misano davanti ai miei fan" . Queste le parole di Bastianini dopo la vittoria.

"La manovra di Bastianini per me è stata eccessiva. Mi ha mandato fuori dalla pista e non ho avuto alcuna possibilità di replica. Mi sono arrabbiato molto e gli ho fatto anche un gestaccio alla fine della corsa". Ha ribattuto invece Martin a fine gara.

"E' stata una gara molto dura e all'inizio ho faticato a sorpassare Bagnaia. Sapevo oggi di essere il più veloce, perchè avevo un passo molto costante. Penso di essere stato il più forte e che avrei meritato la vittoria".