MotoGP, Bastianini vince la Sprint Race a Silverstone. Bagnaia cade (ma resta in vetta)

Enea Bastianini ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. A Silverstone il pilota della Ducati ufficiale ha preceduto la Pramac di Jorge Martin, terza l'Aprilia di Aleix Espargaro. A sette giri dalla fine cade Pecco Bagnaia che dopo una partenza poco brillante, stava iniziando a recuperare. Il due volte campione del mondo resta comunque in vetta alla classifica. Il vantaggio su Martin però scende da dieci a un solo punto: 222 a 221, mentre Bastianini supera di un soffio (167 a 166) Marc Marquez (out nel finale) per il terzo posto in classifica.

Martin approfitta della bagarre tra Espargaro e le Ducati e prende il comando dopo poche curve. Incidente alla prima staccata per Morbidelli che perde il controllo e travolge l'incolpevole Bezzecchi, per lui gara di domani a rischio. Martin su Bastianini, Espargaro e Bagnaia al termine del primo dei dieci giri. Marc Marquez precede Binder e Acosta. Mentre aumenta il forcing di Bastianini, Bagnaia scivola fuori pista al quarto passaggio mentre era all'inseguimento di Espargaro. Martin si ritrova virtualmente di nuovo al comando della classifica generale con due punti di vantaggio a metà distanza della Sprint. Lo spagnolo non ha fatto i conti con Bastianini che lo supera e riporta Pecco in testa al Mondiale. Il riminese allunga e va a prendersi la vittoria, Martin deve difendersi dagli attacchi di Espargarò. Finisce così per il podio. Binder quarto davanti ad Acosta e Alex Marquez.

BAGNAIA BLUNDERS @PeccoBagnaia has crashed out just as he was beginning to close in! #BritishGP pic.twitter.com/VXDWhyPmms — MotoGP™ (@MotoGP) August 3, 2024

"I primi due giri ho faticato un po con il feeling ma poi mi sono trovato bene, ne avevo tanto. Ho anticipato un pò la curva quattro e mi si è chiusa la moto. Colpa mia". Le parole di Bagnaia a Sky Sport. "Il passo che si stava tenendo era incredibile. Aleix Espargaro l'avrei passato, la lotta per la vittoria c'era. É un errore mio, ripeto, e quando lo si capisce subito è più faciel andare avanti" , ha aggiunto.

Ordine di arrivo

1. Enea Bastianini (Ducati)

2. Jorge Martin (Ducati)

3. Aleix Espargaro (Aprilia)

4. Brad Binder (Red Bull)

5. Pedro Acosta (KTM)

6. Alex Marquez (Ducati)

7. Jack Miller (KTM)

8. Maverick Vinales (Aprilia)

9. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

10. Miguel Oliveira (Aprilia)

Classifica mondiale

1. Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 222

2. Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 221

3. Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 167

4. Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 162

5. Maverick Viñales (Aprilia Racing) 127

6. Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 115

It can all change in an instant and in #MotoGP it always does @88jorgemartin is now ONLY 1 POINT behind @PeccoBagnaia as @Bestia23 gets into the Top 3 in the standings #BritishGP | #MotoGP75 pic.twitter.com/90YNhoa6sO — MotoGP™ (@MotoGP) August 3, 2024

Espargaro in pole

Nelle qualifiche Aleix Espargaro firma la pole a Silverstone demolendo il record della pista. Lo spagnolo conferma il suo feeling con lo storico tracciato britannico, precedendo di oltre due decimi Bagnaia, Il pilota dell’Aprilia viene involontariamente favorito dalla caduta nell’ultimo run del compagno di squadra Maverick Viñales. Terzo posto per Bastianini. Chiude quarto invece Martina 425 millesimi.

Griglia di partenza

1ª fila

1. Aleix Espargaro 1:57.309 Aprilia

2. Pecco Bagnaia 1:57.517 Ducati

3. Enea Bastianini 1:57.693 Ducati

2ª fila4. Jorge Martin 1:57.734 Ducati5. Alex Marquez 1:57.817 Ducati6. Brad Binder 1:57.950 KTM

3ª fila

7. Marc Marquez 1:58.098 Ducati

8. Maverick Viñales 1:58.137 Aprilia

9. Pedro Acosta 1:58.312 KTM