MotoGP, Espargaro trionfa a Silverstone: beffato Bagnaia all'ultimo giro

Aleix Espargaro con l'Aprilia ha vinto il GP Gran Bretagna di MotoGP a Silverstone, nona prova su venti del Mondiale 2023. Lo spagnolo ha battuto Pecco Bagnaia allo sprint, con la Ktm di Brad Binder a completare il podio.

Gara molto emozionante, con la rovinosa caduta di Marco Bezzecchi dopo un quarto di gara e una serie di duelli ravvicinati per tutta la corsa, oltre alla pioggia che ha fatto capolino a 7 giri dalla fine aggiungendo incertezza allo spettacolo. Pecco rafforza la sua prima posizione nel Mondiale, alla luce proprio dello zero del riminese della VR46 e della prova opaca di Jorge Martin. Ritirato per un problema al cambio Alex Marquez, vincitore della Sprint del sabato con la sua Ducati Gresini, caduti il fratello Marc e il campione 2020 Mir con le Honda ufficiali.

La gara

È di Miller lo scatto più veloce, mentre Martin gira larghissimo alla prima staccata e precipita subito nelle retrovie. Bezzecchi all'inseguimento, Bagnaia e Alex Marquez all'inseguimento del leader della KTM. Vinales e Aleix Espargaro quinto e sesto con le Aprilia ufficiali. Bagnaia va all'attacco e supera nel giro di tre curve sia Bezzecchi che Miller, quest'ultimo subito infilato dall'autore della pole e poi in caduta libera già nel corso del giro dopo, a causa di un contatto con Vinales.

Rompe gli indugi anche l'altro Aprilia Espargaro che sale in terza posizione superando Alex Marquez che è quasi subito costretto all'abbandono da un problema al cambio. A quindici giri dalla fine Bezzecchi lancia un attacco a Bagnaia ala staccata di Stowe ma scivola a terra e finisce nella via di fuga e fuori dalla corsa. Un brutto colpo per le sue speranze iridate, con il campione incarica saldamente al comando della nona tappa del Mondiale. Il più diretto rivale di Bagnaia diventa Espargaro, alle cui spalle su trovano Binder, Vinales e Zarco.

The chase IS OVER!



Bezzecchi crumbles just as he was applying the pressure! #BritishGP pic.twitter.com/VIedZg30Ld — MotoGP™ (@MotoGP) August 6, 2023

Lo spagnolo di Aprilia spinge forte e si mette in scia alla Ducati di Pecco. Oliveira è sesto davanti ad un tris di piloti italiani: Marini, Morbidelli, Bastianini. A chiudere la top ten è invece Quartararo. Martin è undicesimo e precede Marc Marquez. A undici giri dalla bandiera a scacchi Vinales guadagna la terza posizione.

Più complicato per Marini saltare il francese targato Pramac, in difficoltà con gli pneumatici. Ancora fuori dalla top ten Marquez, anche a causa di un contatto iniziale con Morbidelli. Quartararo passa decimo ai danni di Bastianini. A sette giri dal traguardo inizia a cadere qualche goccia di pioggia. Moto in assetto da bagnato pronte ai box.

@jackmilleraus is going to be furious with that!



Maverick dumps him down to 14th! #BritishGP pic.twitter.com/NTGtt8w7Q0 — MotoGP™ (@MotoGP) August 6, 2023

Un quartetto compatto di piloti davanti a tutti: Bagnaia, Espargaro, Vinales e Binder. I due di Aprilia si danno battaglia e Vinales dà il cambio al connazionale nel ruolo di primo sfidante del leader. Marquez a terra subito dopo anche Bastianini, che riesce poi a tornare al garage Ducati. Binder si infila tra le Aprilia. Espargaro restituisce il sorpasso a Binder, infilato anche da Vinales.

Operazione riaggancio riuscita per Oliveira che non si ferma lì: supera sia Binder che Vinales ed è sul podio (ancora per tre giri) virtuale. Contatto tra Quartararo e Marini: il campione del mondo 2021 rallenta vistosamente e rientra ai box per cambiare moto. Binder ripassa Oliveira, Vinales si stacca. Ultimo giro: Bagnaia si difende ma Espargaro passa al comando nell'allungo in uscita da Copse e si aggiudiuca la vittoria davanti a Bagnaia, Binder, Oliveira e Vinales.

Ordine di arrivo

1. Aleix Espargarò (Aprilia)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Brad Binder (KTM)

4. Miguel Oliveira (Aprilia)

5. Maverick Vinales (Aprilia)

6. Jorge Martin (Ducati)

7. Luca Marini (Ducati)

8. Jack Miller (KTM)

9. Johann Zarco (Ducati)

10. Raul Fernandez (Aprilia)

11. Augusto Fernandez (KTM)

12. Pol Espargarò (KTM)

13. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

14. Franco Morbidelli (Yamaha)

15. Fabio Quartararo (Yamaha)

16. Takaaki Nakagami (Honda)

17. Iker Lecuona (Honda)

Ritirati Marc Marquez (Honda), Enea Bastianini (Ducati), Marco Bezzecchi (Ducati), Alex Marquez (Ducati) e Joan Mir (Honda)

Classifica generale

1. Francesco Bagnaia – 214 punti

2. Jorge Martin – 173

3. Marco Bezzecchi – 167

4. Brad Binder – 131

5. Johann Zarco – 122

6. Aleix Espargaro – 107

7. Luca Marini – 107

8. Jack Miller – 90

9. Alex Marquez – 75

10. Maverick Vinales – 74