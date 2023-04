MotoGP Spagna 2023, quando si corre e dove vederlo

Dopo aver archiviato il Gran Premio delle Americhe, la MotoGP muove alla volta dell'Europa con sbarco a Jerez de la Frontera. La classifica piloti vede al comando Andrea Bezzecchi, vincitore in Argentina, ma a distanza di venti punti convivono ben cinque piloti: Bagnaia, Rins, Vinales e Zarco. Anche per questo motivo, il primo appuntamento iberico della stagione si rivela crocevia importante per questo primo arco di campionato.

Assenze pesanti e graditi ritorni

La Honda scalpita e ritrova entusiasmo dopo l'acuto di Alex Rins ad Austin. Tutta la banda del costruttore nipponico vede con fiducia la gara di Jerez, infatti, oltre al fresco vincitore d'America, anche Joan Mir spende parole al miele per il suo nuovo team. C'è, tuttavia, una situazione spinosa da mettere a referto in HRC: l'assenza di Marc Marquez. L'otto volte iridato sarà assente anche in questo weekend, perché nonostante gli ultimi rilevamenti abbiano constatato un recupero delle condizioni fisiche, la gara resta da bollino rosso e per scongiurare una ricaduta viene convocato al suo posto Iker Lecuona, centauro della Honda Superbike.

Al muretto ufficiale di Ducati, invece, possono riabbracciare Enea Bastianini, assente dall'esordio stagionale a Portimao. Il pilota italiano riprende possesso della sua Desmosedici e sarà un'altra freccia in più all'arco di Borgo Panigale. Nel frattempo, "Pecco" Bagnaia, dopo essersi leccato le ferite e aver sbollito la rabbia per la caduta del Texas, promette di dar battaglia sia al sabato, nella Sprint Race, che alla domenica, con la gara completa.

Il programma del Motomondiale

Giovedì 27 aprile

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 17.00: Conferenza stampa piloti

Ore 18.30: Racebook

Venerdì 28 aprile

Ore 8.55: prove libere 1 Moto 3

Ore 9.45: prove libere 1 Moto 2

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 13.10: Paddock Live

Ore 13.15: prove libere 2 Moto 3

Ore 14: prove libere 2 Moto 2

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 29 aprile

Ore 8.35: prove libere 3 Moto 3

Ore 9.20: prove libere 3 Moto 2

Ore 10.05: prove libere MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: qualifiche Moto 3

Ore 13.40: qualifiche Moto 2

Ore 14.30: Paddock Live - Sprint Race

Ore 14.55: Sprint Race

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 16.45: conferenza stampa qualifiche

Domenica 30 aprile

Ore 10.40: warm up

Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 12: gara Moto 3

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.15: gara Moto 2

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: grid

Ore 15: gara MotoGP

Ore 16: Zona Rossa

Ore 17: Race Anatomy

Dove vedere la MotoGP

La gara della classe regina del Motomondiale sarà visibile in chiaro su TV8, domenica 30 aprile alle ore 15.00. L'evento sarà visibile anche sulla tv satellitare Sky, sul canale dedicato SkySport MotoGP (ch. 208) e in streaming sulla piattaforma NOW e sulla app SkyGo, dedicata esclusivamente ai clienti Sky.