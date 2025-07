MotoGP, Marc Marquez trionfa in Germania e fa il vuoto in classifica generale. Terzo Bagnaia

Marc Marquez si conferma re del Sachsenring, vincendo il Gran Premio di Germania per la nona volta in MotoGP, la dodicesima tra tutte le classi. Il pilota della Ducati, scattato dalla pole position, ha dominato dalla prima all'ultima curva trionfando con oltre sette secondi di vantaggio su suo fratello Alex (Ducati Gresini), secondo e Pecco Bagnaia, terzo con l'altra Desmosedici ufficiale.

Entrambi hanno approfittato delle scivolate di Fabio Di Giannantonio prima e Marco Bezzecchi poi per piazzarsi sul podio. In quarta posizione si piazza Fabio Quartararo, seguito da Aldeguer, Marini, Binder, Miller, Fernandez e Rins a chiudere la top ten. Finiti lunghi poi nel corso della gara anche Zarco, Acosta, Oliveira, Ogura, Mir e Savadori in una gara con le nuvole ma non su pista bagnata. Assenti invece per problemi fisici Morbidelli, Vinales, Bastianini e Chantra oltre a Martin.

Una gara in solitaria per Marquez, che praticamente perfetto sin dall'avvio, sulla sua pista preferita, impone un ritmo subito insostenibile per i suoi rivali. Dopo aver conquistato la Sprint Race, nella giornata di sabato, lo spagnolo centra così, la settima doppietta Sprint-GP della stagione, confermandosi saldamente padrone assoluto del Mondiale. Un dominio incontrastato, confermato da numeri incredibili. Ora sono 69 le vittorie in top class, che gli consentono di scavalcare Giacomo Agostini al secondo posto all time dietro Valentino Rossi (a quota 89). Guardando la classifica, il vantaggio è più che rassicurante con 83 punti di vantaggio sul fratello Alex e 147 su Bagnaia. Continuando su questi ritmi, il pilota della Ducati potrebbe chiudere i conti già nelle prime tappe in Asia di inizio autunno.

La gara è stata animata soprattutto dalle tantissime cadute (solo in 10 su 18 sono arrivati al traguardo). Tanta sfortuna per Di Giannantonio e Bezzecchi, caduti in curva 1 a un paio di giri di distanza l'uno dall'altro. I due piloti italiani erano entrambi al secondo posto quando sono finiti nella ghiaia per una chiusura d'avantreno, gettando via una splendida occasione. A cogliere l'occasione ci hanno così pensato Alex Marquez e Pecco. Un ottimo risultato per il primo, reduce dall'infortunio alla mano, una magra consolazione per il secondo, che continua a trascinarsi i soliti problemi all'anteriore e che non è mai sembrato poter reggere i ritmi forsennati di Marc. La MotoGp tornerà in pista già il prossimo weekend con l'appuntamento in Repubblica Ceca, a Brno.