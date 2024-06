MotoGP Mugello, Bagnaia show nella Sprint Race. Cade Martin

Un sabato vibrante al GP del Mugello. La qualifica viene siglata da Jorge Martin che toglie dal cilindro un giro da campione, mentre Pecco Bagnaia guadagna la seconda posizione, anche se domenica scalerà indietro di tre piazze nella griglia per una penalità a seguito di un episodio controverso con Alex Marquez: un impeding che grida vendetta. Lo stesso pilota della Ducati ha detto: "una penalità da clown". Tutto questo clamore non ha impedito allo stesso Bagnaia di vincere con grande merito la Sprint Race, approfittando della caduta clamorosa proprio del rivale Martin. Sugli scudi Marc Marquez, ancora una volta a podio. La previsione per domenica è di emozioni a pioggia.

Qualifiche, Martin sigla la pole position al Mugello

La mattinata del Mugello porta il segno di Jorge Martin, che firma la pole position sul tracciato toscano grazie a un cronometro di 1'44.504. Beffa per Bagnaia che acciuffa il secondo crono, ma che domani sconterà 3 posizioni di penalità in griglia. Chiude la prima fila Maverick Vinales, mentre Marc Marquez apre la seconda. Buone le prestazioni di Bastianini e Morbidelli, a casa loro, mentre Pedro Acosta non va oltre il settimo posto. Di seguito i primi dodici tempi:

​J.Martin 1'44.504 F.Bagnaia +0.043 M.Viñales +0.183 M.Marquez +0.280 E.Bastianini +0.376 F.Morbidelli +0.392 P.Acosta +0.524 A.Marquez +0.704 A.Espargaro +0.732 A.Rins +0.792 M.Oliveira +0.873 R.Fernandez +0.954

Sprint Race, un affare per Bagnaia

Martin, Bagnaia e Vinales, questa è la prima fila della Sprint Race del Mugello, con Marc Marquez che apre la seconda. Quattro contendenti alla vittoria della gara veloce del GP che si corre in Toscana, sotto un cielo azzurro colmato da gruppi di nuvole bianche. Uno spettacolo. Al via scatta velocissimo Pecco Bagnaia, che brucia Jorge Martin, mentre al secondo posto si infila Enea Bastianini. Vinales scivola in sesta piazza, mentre Marquez viene sorpassato da Binder. Dopo un giro dalla partenza, Martin si rimette all'inseguimento del leader Bagnaia, mentre Marquez svernicia il sudafricano della KTM sul grande rettilineo del traguardo. Gara vivace e frizzante, dalle quale escono anzitempo Quartararo e Oliveira, coinvolti in un incedente. All'improvviso, però, esce di scena anche Enea Bastianini, che si scatena in un attacco ai danni di Martin, ma lo spagnolo chiude la strada e sfiora la Ducati dell'italiano che esce di traiettoria e finisce nella polvere.

Azione di difesa dell'iberico della Pramac sotto osservazione. A sette giri dalla fine, Pecco prova a scappare con Martin e Marquez che formano un duo di inseguitori molto agguerrito. A trainare il gruppetto alla caccia di Bagnaia tocca Marquez che sfodera un sorpasso da campione ai danni del connazionale della Ducati Pramac. A quattro giri dal termine esce di scena un altro protagonista della gara e del mondiale: Jorge Martin, che perde l'anteriore e plana fuori dal tracciato alla San Donato del Mugello. Fuga solitaria per Bagnaia verso la bandiera a scacchi, con Marquez unico rimasto a dare la caccia al leader.

rientrando in corsa per la classifica piloti. Sul podio anche Marquez e Acosta. Seguono Morbidelli, Vinales, Binder, Di Giannantonio, Alex Marquez ed Espargaro.