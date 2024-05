MotoGP Mugello, prove libere: Bagnaia suona la carica

Dopo l'esaltante performance di Barcellona, Pecco Bagnaia sembra intenzionato a mettere la firma anche sul nuovo capitolo della MotoGP, il più sentito per i tifosi italiani: il gran premio del Mugello. Sulle colline toscane il venerdì è stato a tinte rosse, Ducati ovviamente anche se stavolta la Desmosedici ufficiale sarà azzurra come la nazionale di calcio. ll pilota piemontese ha una voglia matta di non cedere il passo nella lotta al titolo - per lui sarebbe il terzo consecutivo nella classe regina - tanto che il miglior crono di giornata nelle pre qualifiche è proprio il suo: 1'44"938. Martin, Marquez e soci sono avvisati, alle arrabbiate quest'anno tutti dovranno misurarsi con chi possiede il numero uno sul cupolino. Al di là di tutto, la truppa iberica sembra decisamente in palla in questo primo approccio al GP toscano, con Marquez particolarmente ispirato, al pari di Vinales che non vorrebbe sfigurare in sella all'Aprilia.

Prove libere 1, Vinales leader

Durante il primo turno della mattina, i piloti si sono cimentati in varie prove, sperimentando il setting giusto tra moto e gomme. La maggior parte dei protagonisti ha scelto la soluzione che prevede la soft all'anteriore e la hard al posteriore. Chi non si è trovato particolarmente a proprio agio con l'asfalto del mugello sono stati Pedro Acosta e Alex Rins, entrambi finiti nella polvere. In troppi però si sono nascosti, lasciando a misurarsi con il cronometri degli outsider. Questi i tempi delle FP1, con Vinales re del mattino toscano:

​M.Viñales 1'46.140 F.Quartararo +0.188 F.Morbidelli +0.288 P.Acosta +0.319 J.Martin +0.447 M.Marquez +0.447 A.Espargaro +0.450 A.Rins +0.579 F.Bagnaia +0.650 A.Marquez +0.676

Bagnaia sigla il miglior tempo delle FP2 del Mugello

Sotto un cielo parzialmente nuvoloso e minaccioso, si è aperta la seconda sessione di prove libere del GP del Mugello. Chi è riuscito subito a prendere confidenza con le pre-qualifiche è Maverick Vinales, il primo a siglare il tempo più veloce, che tuttavia viene migliorato da Marc Marquez che scende sotto il muro del 46: 1'45"582. Non particolarmente spumeggiante il leader del mondiale Jorge Martin, mentre Pedro Acosta dopo un'escursione nella ghiaia combina una frittata con lo spaventoso incidente alla curva 13: per il giovane pilota spagnolo della KTM tanta paura ma, per fortuna, nessuna conseguenza fisica.

;

Nella seconda metà delle prove Vinales riesce a tornare davanti a tutti, così come Acosta che torna a girare senza troppe remore. Quando però mancano pochi minuti alla fine della sessione spunta fuori Bagnaia come una furia, registrando un giro superbo in 1'44"938. Nessuno riuscirà a replicarlo. Questi i piloti che accederanno al Q2 di domani in modo diretto:

1. Bagnaia (Ducati) 1'44"938

​2. Rins (Yamaha) 1'45"211

​3. Acosta (KTM) 1'45"326

​4.

Oliveira (Aprilia) 1'45"340​5. M. Marquez (Ducati) 1'45"3456. Bastianini (Ducati) 1'45"4037. Martin (Ducati) 1'45"4058. A. Marquez (Ducati) 1'45"4129. Vinales (Aprilia) 1'45"42410. A. Espargaro (Aprilia) 1'45"461.