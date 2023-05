MotoGP, frattura al piede destro per Bagnaia: come sta il pilota Ducati

Dopo la caduta al GP di Francia, Pecco Bagnaia ha rimediato una piccola frattura all'astragalo del piede destro, come comunicato dalla Ducati. "Poiché Bagnaia avvertiva ancora un po' di dolore alla caviglia destra, dopo la caduta di domenica scorsa in Francia, è stato sottoposto a ulteriori controlli a Misano che hanno riscontrato una piccola frattura parziale dell'astragalo. Questo lieve infortunio non gli impedirà di partecipare al prossimo GP d'Italia".

Una notizia confermata anche dallo stesso Pecco che con una story su Instagram ha rassicurato i suoi tifosi: "Quando sono tornato da Le Mans, continuavo a sentire dolore alla caviglia destra. Così ho deciso di sottopormi ad ulteriori esami clinici al centro medico di Misano, dove mi è stata diagnosticata una parziale frattura ossea dell'astragalo, che non mi impedirà di partecipare al prossimo Gran Premio d'Italia. In questo periodo di pausa lavorerò per arrivare al 100% al GP di casa".

UPDATE. As @PeccoBagnaia was still feeling some pain in his right ankle, after last Sunday’s crash in France, he underwent further checks in Misano, which found a small partial talus bone fracture. This minor injury will not prevent his participation in the next Italian GP. pic.twitter.com/ObEWjNBwJ5 — Ducati Corse (@ducaticorse) May 21, 2023

I sostenitori di Pecco possono stare tranquilli, la sua presenza nel Gran Premio d'Italia in sella alla Ducati factory non è a rischio, grazie anche alla pausa di un intero mese che intercorre tra la gara francese e la tappa del Mugello, in programma domenica 11 giugno. Dopo cinque gare, la MotoGP 2023 vede Pecco Bagnaia al comando in campionato (due vittorie e tre cadute per il campione del mondo in carica nei GP), con un punto di vantaggio davanti a Marco Bezzecchi.

Cosa era successo a Le Mans

Il controverso incidente con Maverick Viñales nel corso del GP di Francia di domenica 14 maggio a Le Mans ha lasciato il segno. Vediamo cosa era successo. A 23 giri alla fine i due sono in bagarre, lo spagnolo va largo, attacca e lascia un grande varco all'interno. Pecco ci va tutto dentro, l'ex Yamaha va molto a destra per fare il cambio di direzione e trova il campione del mondo. Nella manovra finisce per allargarsi sulla sinistra, e il ducatista ne approfitta per attaccarlo all'interno, proprio mentre l'altro stava rientrando: a quel punto che i due si toccano, il catalano perde il controllo della sua RS-GP e una frazione di secondo più tardi trascina sull'asfalto Pecco. Il contatto è inevitabile, i due finiscono per terra nella ghiaia. Subito dopo il contatto, Viñales si rialza e va a chiedere spiegazioni a Bagnaia, spingendolo più volte. Inevitabile la reazione di Pecco. Gli animi si scaldano. A fermare la mini-rissa sono intervenuti gli steward, accorsi subito per capire la loro situazione fisica e medica. La discussione prosegue. Bagnaia e Viñales vengono accompagnati con lo stesso motorino al box, dove si spiegano ulteriormente e chiudono la vicenda con una stretta di mano.