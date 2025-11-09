Nel giorno di Norris la Ferrari trionfa nell’Endurance

C'è una Ferrari campione del mondo, quella che ha conquistato il titolo endurance, portandosi a casa il titolo Costruttori e quello Piloti. Dopo 53 anni il Cavallino si riprende i titoli che tanto piacevano a Enzo Ferrari. E bene hanno fatto il presidente John Elkann («un sogno coronato») e il ceo Benedetto Vigna ad andare in Bahrein e non a San Paolo dove Hamilton è uscito in Q2 e Leclerc ha fatto l’impossibile conquistando il terzo il posto al via del Gran premio del Brasile. La Ferrari che vince e festeggia è quella di Antonello Coletta e non quella di Fred Vasseur. In tre anni Coletta ha vinto per tre volte di fila la 24 ore di LeMans ed è arrivata a conquistare il mondiale Wec fino allo scorso anno proprietà privata della Toyota che ha vinto l’ultima gara. Chapeau, come direbbero i francesi.
Quest’anno la squadra di Formula 1 era partita dicendo: se non vinceremo uno dei due titoli non saremo contenti. Come sta andando, lo sapete tutti. I ragazzi dell’endurance avevano detto: puntiamo al titolo più che a Le Mans. Hanno rivinto la 24 ore più famosa del mondo e conquistato il Mondiale Costruttori e quello Piloti con Antonio Giovinazzi, Alessandro Pierguidi e James Calado. Due piloti italiani perché Coletta ha sempre voluto puntare sui piloti di casa nostra. Se dall’altra parte della strada a Maranello c’è una Ferrari che vince, non si capisce perchè in Formula 1 da anni si fanno solo buchi nell’acqua. Non resta che lasciarsi guidare da chi ha solo vinto da quando è tornato a giocare con i grandi.
Se in Bahrein è stata festa Rossa, in Brasile è stato il giorno di Lando Norris che prima ha vinto la gara Sprint poi ha conquistato la pole mandando un segnale importante al suo compagno Piastri finito a muro nella Sprint e solo quarto al via. Ma quel che forse più conta per Lando è vedere Max Verstappen solo al 16° posto, il compagno più scomodo è lontanissimo, eliminato in Q1 come gli capitava dal 2021. Lando ora ha 9 punti di vantaggio sul compagno e 39 su Verstappen. Non può stare tranquillo, ma può scattare sereno davanti alla coppia dei sogni italiani: Kimi Antonelli e Charles Leclerc. Un pilota italiano in prima fila non lo vedevamo dai tempi di Trulli.Kimi aveva chiuso al secondo posto anche la gara Sprint dando una dimostrazione di maturità importante: prima ha respinto gli attacchi di Piastri e Russell, poi non si è lasciato ingolosire dal tentare l’attacco a Norris. La pista era troppo insidiosa. Magari oggi andrà meglio. Aspettando la Ferrari e dopo aver festeggiato il Mondiale Wec, non sarebbe male un colpo grosso di Kimi.